中川翔子、浅草 酉の市へ！ 母親との顔出しショットに「半端じゃなく、お若いですね。同い年みたい」反響
タレントの中川翔子さんは11月25日、自身のInstagramを更新。浅草 酉の市を満喫した際のプライベートショットを公開しました。
また、「久しぶりの外出だったけどやはり双子が心配で気になってお祓い終わったら秒で帰宅しました。。まだまだ気持ちが外出モードじゃないみたい。でもやっぱり桂子さんと仲良しだから嬉しかった！ 気分転換になりました またひきこもりがんばります！」ともつづりました。
コメントでは、「リフレッシュする時間も絶対必要だと思います」「息抜きできてよかったですね」「お母様、半端じゃなく、お若いですね。同い年みたい」「しょこたん気分転換できてよかったです でも我が子は気になりますよね」などの声が上がっています。
【写真】中川翔子＆母親のツーショット
「リフレッシュする時間も絶対必要だと思います」「双子を見ててもらい、、桂子さんとめちゃくちゃ久しぶりに母娘で外出！」と報告した中川さん。「毎年行く、浅草の酉の市にいきました！」とのことです。投稿に載せた写真の1枚目は現地で撮影した親子ショットです。ほかにもおいしそうなすき焼きを堪能する姿も。「多分人生最後になにを食べたいか選べるとしたらここのすき焼き！を選ぶと思う」「最高においしすぎる！」というほどの絶品料理のようです。
プレゼントを紹介普段の投稿は双子の育児について発信している中川さん。23日には「双子にいろんなプレゼントいただき感謝です！」と、もらったかわいらしい「恐竜のタオルおくるみ」を紹介しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)