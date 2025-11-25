愛され続けて11年『シュガーバターの木 炭火ショコラがけサンド』が今年も登場 キレのあるショコラ×芳醇なバターのぜいたくな味わい
グレープストーンが展開するバターシリアルスイーツ専門店｢シュガーバターの木｣は、12月1日より冬限定『シュガーバターの木 炭火ショコラがけサンド』を販売する。
【写真】とろ〜りチョコで包んだ『シュガーバターの木 炭火ショコラがけサンド』
今年2月でブランド誕生から15周年を迎えた同店は、毎シーズンごとに季節限定の味わいを発売。冬の大定番『炭火ショコラがけサンド』を今年も発売する。デリケートな全面ショコラコーティング仕立てで、愛され続けて11年のロングセラーのぜいたくサンドとなっている。
香ばしく焼いたココア生地に、なめらかなホワイトショコラをサンド。「銀のぶどう」が誇るオリジナルクーベルチュール“炭火ショコラ”使用のチョコレートでとろりと包み込んだ。カカオ豆を炭火焙煎することで、芳醇な香りとコクをたっぷり引き出している。すっきりとした甘さに、ホワイトショコラのミルキー感がプラスされよりぜいたく感のある味わいに。キレのあるショコラと芳醇なバターの組み合わせは、やみつきになること間違いなし。
