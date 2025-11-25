幻冬舎の見城徹社長（74）が25日、都内でにしたんクリニックの新CM発表会に出席した。にしたん…を運営するエクスコムグローバルの西村誠治社長からの直談判を受けて、CM初出演となった。

「黒木瞳、船越英一郎、郷ひろみ。まさか自分が出ることになるとは…。今も何がなにやら分からない状態で」とあいさつ。同日から全国で放映されるCM「恋のたんたん拍子」編で、船越英一郎（65）と黒木瞳（65）、お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（49）らと共演している。

これまでCM出演は4度断ってきたというが、「西村社長に“どうしても出ろ”と言われて。義理と人情と恩返しが大好きなやつなんで断れないと思って出演したんです」と経緯を明かした。西村社長は「人間の弱さだったり、苦悩だったりがにじみ出ているものを一番表現できるのは見城社長だと思って」とオファーを快諾してくれたことに感謝した。

CMではスナックの常連客として、山崎によるタンバリン芸越しに船越と黒木の歌声に聞き入って涙を流す姿が映し出されている。「初めての演技だったので僕としては100点」と笑顔。「（山崎が）あんなに狂い咲いていて泣けるかなと思ったんですけど、本当に涙がにじんできたので、そこを見てほしいですね」とアピールした。