MEGUMI¡¡¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦ÈþÍÆË¡¡Ö¿Í¤Ã¤Æ¸ý¤«¤éÏ·¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎMEGUMI¡Ê44¡Ë¤¬24Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦ÈþÍÆË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖINI¡×º´ÌîÍºÂç¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÈþÍÆ¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡©¤³¤ì¤À¤±¤Ïº£ÆüÊ¹¤¤¤Æµ¢¤ê¤¿¤¯¤Æ¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤¿MEGUMI¤Ï¡ÖºÇ¶á»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í¤Ã¤Æ¸ý¤«¤éÏ·¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÌÜ¤Ã¤Æ°Õ³°¤ÈÏ·¤±¤Ê¤¤¤«¤é¡£¸ý¤¬Ï·¤±¤Æ¡¢²¼¤¬¤Ã¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥ª¥é¥ó¥¦¡¼¥¿¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡È¤¢¡¢¤¢¤Î¿ÍÏ·¤±¤¿¤Í¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£´é¤Î²¼È¾¿È¤«¤éÏ·¤±¤ë¤Î¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ã¤Æ³°¹ñ¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¥Ï¡¼¥¤¡É¤È¤«¤Ã¤Æ¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸ý¤òÆ°¤«¤¹¥µ¥¤¥º¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£²ÄÆ°°è¤¬¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤«¤é¡¢¤ª¸ý¤ÎÃæ¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¤Û¤°¤¹¡£¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¡¢·ë¹½¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤È¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤Ç»Ø¤Ç¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¤¹¤ë¤È¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶Å¤Ã¤Æ¤Æ¡ÈÄË¤Ã¡É¤Æ¤Ê¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ì¤ò¤ªÉ÷Ï¤¤ÎÃæ¤ÇËèÆü¤ä¤ë¤È¡¢¤³¤³¤¬µ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢²Î¤¤¤ä¤¹¤¯¤â¤¿¤Ö¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤·¡¢¤³¤ÎÊÕ¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤Á¤ç¤Ã¤È¾å¤¬¤ë¡£¡Ê¥Õ¥§¥¤¥¹¥é¥¤¥ó¤¬¡ËÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾å¤¬¤ë¤·¡¢À¨¤¤¥·¥§¥¤¥×¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¸ý¤Ã¤Æ¡¢»õËá¤¤Ï¤·¤Æ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¥ª¡¼¥é¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤ä¤Ä¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤ÏMEGUMI¤Î¤³¤ÎÏÃ¤Ë¡Ö¸ý¤«¤éÏ·¤±¤ë¡©À¸¤¤Æ¤¤Æ¡¢¸ý¤«¤éÏ·¤±¤ë¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤¹¤ë¤È¡¢MEGUMI¤Ï¡Ö¸ý¤«¤éÏ·¤±¤Þ¤¹¡£¸ý¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤È¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥¥Ã¥Ñ¥ê¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢º´Ìî¤â¡Öº£¤Î¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ê¤ó¤«Íý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã»×¤Ã¤Æ¡×¤È´¶¿´¡£MEGUMI¤¬¡Ö¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤ÈÄË¤¤¤«¤é¡¢ÄË¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï½Å¤¤¡£½Å¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï²¼¤¬¤ë¤«¤é¡£À§Èó¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢º´Ìî¤Ï¡Ö¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄÉ²Ã¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤À¤Ã¤¿¡£