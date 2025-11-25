【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通する「ひらがな2文字」を考えてみよう！ スキマ時間に
言葉の空欄に共通して入るひらがなを推理する「ことば脳トレ」！ 発想の柔らかさが大事になる人気のクイズです。
3つ全てに当てはまる言葉を見つけられるでしょうか？
・□□びき
・□□しゅう
・せい□□
何が入るか分かりますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に「ふく」を入れてみると、全て意味のある単語になります。
ふくびき（福引き）
ふくしゅう（復習）
せいふく（制服）
「福」「復」「服」など、漢字の意味は違っても音が同じため成立する面白い問題です。
言葉の奥深さを感じられるひらめき系クイズでした！
(文:All About ニュース編集部)
3つ全てに当てはまる言葉を見つけられるでしょうか？
問題：□に共通して入るひらがなは？次の3つの空欄に、同じひらがなを入れて完成させてください。
・□□びき
・□□しゅう
・せい□□
何が入るか分かりますか？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：ふく正解は「ふく」でした。
▼解説
3つの言葉に「ふく」を入れてみると、全て意味のある単語になります。
ふくびき（福引き）
ふくしゅう（復習）
せいふく（制服）
「福」「復」「服」など、漢字の意味は違っても音が同じため成立する面白い問題です。
言葉の奥深さを感じられるひらめき系クイズでした！
(文:All About ニュース編集部)