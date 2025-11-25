ことばクイズ初級編！ 3つの言葉に共通して入るひらがなを考えるクイズです。意外と盲点になりやすい語感の問題。ひらめき力を試してみましょう！

写真拡大

言葉の空欄に共通して入るひらがなを推理する「ことば脳トレ」！ 発想の柔らかさが大事になる人気のクイズです。

3つ全てに当てはまる言葉を見つけられるでしょうか？

問題：□に共通して入るひらがなは？

次の3つの空欄に、同じひらがなを入れて完成させてください。

・□□びき
・□□しゅう
・せい□□

何が入るか分かりますか？

答えを見る






正解：ふく

正解は「ふく」でした。

▼解説
3つの言葉に「ふく」を入れてみると、全て意味のある単語になります。

ふくびき（福引き）
ふくしゅう（復習）
せいふく（制服）

「福」「復」「服」など、漢字の意味は違っても音が同じため成立する面白い問題です。

言葉の奥深さを感じられるひらめき系クイズでした！
(文:All About ニュース編集部)