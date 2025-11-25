¡Úµð¿Í¡ÛÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡Ã£À®¤ÎÅÄÃæ¾Âç¤¬·ÀÌó¹¹²þ¡ÖÅöÁ³¡¢¸ºÊð¤Ç¤¹¡×
¡¡µð¿Í¤ÎÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¡Ê£³£·¡Ë¤¬£²£µÆü¤ËÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ëµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢Ç¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¤«¤é¤Î¸º³Û¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤«¤é¤Î°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿º£µ¨¤Ï£±£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·£³¾¡£´ÇÔ¤ÎËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£°¡££´·î¤ÎÃæÆüÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½éÀèÈ¯¡õ½é¾¡Íø¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¹¥È¯¿Ê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¿¶¤ë¤ï¤º¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤ÎºÆÄ´À°¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£¹·î£³£°Æü¤ÎÃæÆüÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤ÎÈá´ê¤òÃ£À®¡£¥Á¡¼¥à¤Ï£Ã£Ó¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇÔÂà¤·ÅÐÈÄ¤³¤½³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£Ã£Ó¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¤Ï¡ÖÅöÁ³¡¢¸ºÊð¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ¯Êð¤ÎÁý¸º¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤¹¤È¡¢º£µ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£²£°£°¡×¤È°ì¸À¤ÇÁí³ç¡£Íèµ¨¤Ç¥×¥í£²£°Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡ÖºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤È¸À¤Ã¤Æ²¿¤«ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤äÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ä¤ë¡£¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ê¹ÔÆ°¤¹¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£