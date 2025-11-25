フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

妹とライブへ行ったことを明かしました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 妹との２ショット写真に ファン反響 「素敵な姉妹!」「2人そっくりだね」 姉妹でライブを満喫





中川安奈さんは「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded 妹と行ってきました♥ライブTシャツを着て」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、中川安奈さんが、妹さんと２ショットで笑顔を見せる姿や、ライブＴシャツで様々なポーズを取る様子などが見て取れます。





続けて「最高な歌とダンス、仲間への熱い思い、おちゃめなトーク...Ayumu Imazuさんのライブを観に行くのは3回目ですが 今回がこれまでで1番大きい会場で観客もたくさんで 活躍がファンの1人として、とってもうれしいです！」と、記しました。



そして「一緒にうたって踊って 席もステージから近くて大興奮」と、綴りました。







最後に、中川安奈さんは「もしかしてこれが推し活なのかな 私と妹の推しアーティスト、まだの方はぜひ楽曲チェックしてみてください」と、ファンに向けて呼びかけています。



この投稿にファンからは「あまりにも美しいツーショットです♥♥♥可愛くて綺麗ですね♥♥」・「素敵な姉妹!」・「やっぱり2人そっくりだね。」・「楽しめて良かったですね」・「美人すぎる姉妹」などの反響が寄せられています。









【 中川安奈さん プロフィール 】





生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】