【 中川安奈 】 妹との２ショット写真に ファン反響 「素敵な姉妹!」「2人そっくりだね」 姉妹でライブを満喫
フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。
妹とライブへ行ったことを明かしました。
【写真を見る】【 中川安奈 】 妹との２ショット写真に ファン反響 「素敵な姉妹!」「2人そっくりだね」 姉妹でライブを満喫
中川安奈さんは「Ayumu Imazu LIVE 2025 - unbounded 妹と行ってきました♥ライブTシャツを着て」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、中川安奈さんが、妹さんと２ショットで笑顔を見せる姿や、ライブＴシャツで様々なポーズを取る様子などが見て取れます。
続けて「最高な歌とダンス、仲間への熱い思い、おちゃめなトーク...Ayumu Imazuさんのライブを観に行くのは3回目ですが 今回がこれまでで1番大きい会場で観客もたくさんで 活躍がファンの1人として、とってもうれしいです！」と、記しました。
そして「一緒にうたって踊って 席もステージから近くて大興奮」と、綴りました。
最後に、中川安奈さんは「もしかしてこれが推し活なのかな 私と妹の推しアーティスト、まだの方はぜひ楽曲チェックしてみてください」と、ファンに向けて呼びかけています。
この投稿にファンからは「あまりにも美しいツーショットです♥♥♥可愛くて綺麗ですね♥♥」・「素敵な姉妹!」・「やっぱり2人そっくりだね。」・「楽しめて良かったですね」・「美人すぎる姉妹」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】