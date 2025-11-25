【U-17W杯】決勝のカード決定 日本を破ったオーストリアが決勝進出 ポルトガルはブラジル撃破
◇サッカー FIFA U-17ワールドカップカタール(11月3日〜27日、カタール)
『FIFA U-17ワールドカップ』の準決勝が24日に行われ、オーストリアとポルトガルが決勝に勝ち上がりました。
準々決勝で日本を破ったオーストリアがイタリアに2-0で勝利。数的優位となった試合終盤には鮮やかなフリーキックを決めるなど、2-0で初の決勝に勝ち上がりました。
日本とグループステージで同組だったポルトガルはブラジルと激突。互いに得点奪えずPK戦に突入すると、6-5で辛くも勝利。こちらも初優勝に王手をかけました。
3位決定戦がブラジルとイタリア、決勝がポルトガルとオーストリアの対戦となります。
▽ポルトガルとオーストリアの今大会結果
【ポルトガル】
GS第1戦 6-1 ニューカレドニア
GS第2戦 6-0 モロッコ
GS第3戦 1-2 日本
1回戦 2-1 ベルギー
2回戦 5-0 メキシコ
準々決勝 2-0スイス
準決勝 0-0(PK6-5) ブラジル
GS第1戦 1-0 サウジアラビア
GS第2戦 3-0 マリ
GS第3戦 4-1 ニュージーランド
1回戦 2-0 チュニジア
2回戦 4-0 イングランド
準々決勝 1-0 日本
準決勝 2-0 イタリア