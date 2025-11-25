◇サッカー FIFA U-17ワールドカップカタール(11月3日〜27日、カタール)

『FIFA U-17ワールドカップ』の準決勝が24日に行われ、オーストリアとポルトガルが決勝に勝ち上がりました。

準々決勝で日本を破ったオーストリアがイタリアに2-0で勝利。数的優位となった試合終盤には鮮やかなフリーキックを決めるなど、2-0で初の決勝に勝ち上がりました。

日本とグループステージで同組だったポルトガルはブラジルと激突。互いに得点奪えずPK戦に突入すると、6-5で辛くも勝利。こちらも初優勝に王手をかけました。

3位決定戦がブラジルとイタリア、決勝がポルトガルとオーストリアの対戦となります。

▽ポルトガルとオーストリアの今大会結果

【ポルトガル】

GS第1戦 6-1 ニューカレドニア

GS第2戦 6-0 モロッコ

GS第3戦 1-2 日本

1回戦 2-1 ベルギー

2回戦 5-0 メキシコ

準々決勝 2-0スイス

準決勝 0-0(PK6-5) ブラジル

【オーストリア】GS第1戦 1-0 サウジアラビアGS第2戦 3-0 マリGS第3戦 4-1 ニュージーランド1回戦 2-0 チュニジア2回戦 4-0 イングランド準々決勝 1-0 日本準決勝 2-0 イタリア