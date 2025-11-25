「魔性の魅力が詰まった曲」と反響！ILLIT、新曲『NOT CUTE ANYMORE』が早くも話題に

ILLITが新たな挑戦で成果を上げている。これまで見せてきた明るくポップなイメージとは異なり、落ち着きと繊細さが際立つ音楽的変化が好評を得ている。

ILLITは11月24日に1stシングル『NOT CUTE ANYMORE』をリリースした。同シングルと同名のタイトル曲はレゲエリズムを基調としたポップジャンルで、“ただ可愛いだけには見られたくない”という彼女たちの想いを率直に表現した楽曲だ。

『NOT CUTE ANYMORE』のミニマルなサウンドは静けさの中に独特の中毒性を秘め、相手に語りかけるように歌うILLITのピュアなボーカルとユニークなメロディラインが耳を捉える。5人のメンバーの一段と成熟した姿と、広がりを見せる音楽的世界観が魅力的だ。

ILLITは24日、ソウル・江南（カンナム）区のメガボックスCOEXで、シングル『NOT CUTE ANYMORE』発売記念ファンイベント“可愛さ卒業パーティー”を開催し、新作に込めた想いを語った。メンバーたちは「単なるコンセプト変更ではない。成長した私たちの多彩な姿をお見せしたかった」と述べた。

（写真提供＝BELIFT LAB）ILLIT

パフォーマンスにも注目が集まっている。ミュージックビデオでは、無表情と抑えた動作で視線を引きつけ、シックでクールな態度が彼女たちの堂々とした魅力を際立たせた。手で顔を隠してから開く瞬間に見せるふっとした微笑みは、見る者の心を揺さぶるポイントだ。

ファンからは「可愛さの極みに到達した『NOT CUTE ANYMORE』」「冬のふわふわした空気感が妙に心地よい。飽きない魔性の魅力が詰まった曲」「耳に優しい。ILLITならではの雰囲気が唯一無二」といった好評が寄せられている。

韓国内外の音源チャートでも上昇が期待される。タイトル曲『NOT CUTE ANYMORE』は発売当日、Melon「HOT100」で8位に初登場し、日本ではAWAリアルタイム急上昇チャートで1位を獲得。さらに10カ国以上のiTunes「トップソング」チャートやユーチューブのトレンド音楽でも上位にランクインした。

（記事提供＝OSEN）

◇ILLITとは？

2023年6〜9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。