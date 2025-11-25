【無印】590円で「オリジナルグッズ」→育児に取り入れたい優秀商品が話題「お上手～」「好きが伝わる」【ママリ】

オリジナルグッズを作れるクレヨンがすごい

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、よい🌱自然遊び|実験|絵本(@yoi_no_myozyo)さんの投稿です。

よい🌱自然遊び|実験|絵本さんは、とても良いと思える子どものお絵描きクレヨンを発見します。それがこちら。

無印の「布描きクレヨン」すごい滑らかな描きごこちで良い🖍️✨税込590円😳



布（綿、麻、絹）などに絵を描いて、アイロンをかければ染色できるよ。



お手軽にオリジナルグッズができるし、薄くなるけれどお洗濯も🙆‍♀️

お気に入りを作って身につけられるのって最高に幸せだよね☺︎

布描きクレヨン、良いですね。綿・麻・絹などの布に直接描くことができるなんて、使ってみたくなりますね。しかもちょっと薄くはなるけれどお洗濯もOKというのもうれしいポイント。アイロンをかけることで、世界にひとつのオリジナルグッズに早変わり。このクレヨンを使えば、誰でも手軽に自分だけの宝物を作れるというのがとっても面白いと思いました。



この投稿には「クマノミさん？お上手～ 好きなのが伝わってくるう」といったリプライがついていました。さっそく無印良品へ行ってみたくなるワクワクする投稿でした。

