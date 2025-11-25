¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ù¼Â¼Ì±Ç²è²½·èÄê¡¡¼ç±é¤ÏÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢´ÆÆÄ¤ÏÀ¶¿å¿ò
¡¡¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ÎÇØ¶Ú¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ù¤Î¼Â¼Ì±Ç²è²½¤¬·èÄê¡£¼ç±é¤òÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡¢´ÆÆÄ¤òÀ¶¿å¿ò¤¬Ì³¤á¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÁõÃú¤È¤¿¤Ã¤¿60¥Úー¥¸¤È¤¤¤¦Ã»¤¤Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¶²ÉÝ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡È¿·´¶³Ð¤ÊÆÉ½ñÂÎ¸³¡É¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤¬³È»¶¤·¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô32ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÇØ¶Ú¤Î¥Û¥éー¾®Àâ¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò´©¡Ë¡£¤½¤ó¤ÊËÜºî¤¬¡¢º£²Æ±Ç²è²½¤µ¤ì¶½¹Ô¼ýÆþ¤¬15.5²¯¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊèÃÏ¤Ë´Î¤À¤á¤·¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¡£¤·¤«¤·ÍâÆü¡¢1¿Í¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¹úÁ³¤È»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£»Ä¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏÊèÃÏ¤òË¬¤ì¤¿5¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¡ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê¾Ú¸À¡É¤À¤±¡£¤¢¤ÎÌë¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£¾Ú¸À¤«¤éÆ³¤«¤ì¤ë¤½¤Î¡È¿¿Áê¡É¤òÃÎ¤Ã¤¿¼Ô¤Ë¤Ï¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡À½ºî¤òÌ³¤á¤ëÅÄ¸ýÀ¸¸Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ï¡ÖÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä¶²ÉÝ¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ëÅ¸³«¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÇØ¶Ú¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¾®Àâ¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì±Ç²è²½¤òÇ®Ë¾¡£ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤ò¡¢¡Ø¼ö±å¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÁ´ÊÆNo.1¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ø¸¤ÌÄÂ¼¡Ù¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÏ¢È¯¤·¤Æ¤¤¿À¶¿å¿ò¤Ë¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤¿¡£À¶¿å´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÇØ¶Ú¤Î¸¶ºî¤Î±ÇÁü²½¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¡Ö¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÇö¤¤ËÜ¤Ç¡ª¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤âÇØ¶Ú¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÈÄ³À¤¯¤ó¤È¤âÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Äº£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä±Ç²è¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¥¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÉÔ²Ä²ò¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¶ºî¼Ô¤ÎÇØ¶Ú¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ëÀ¶¿å´ÆÆÄ¤¬¼«¿È¤ÎÃøºî¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤±Ç²è¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ç±«À¶¿å»°Ç·¾çÌò¤òÌ³¤á¡¢ÊóÆ»ÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÈÄ³À¡£ËÜºî¤Ç¼Â¼Ì±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±é¤ò¾þ¤ëÈÄ³À¤Ï¡¢ÊèÃÏ¤Ø¤Î´Î»î¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿Âç³ØÀ¸¥°¥ëー¥×¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦Â¼°ææÆÂÀÌò¤ò±é¤¸¤ë¡£ÈÄ³À¤Ï¡Ö¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿¡¢¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê´¶³Ð¤ò±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¡¹¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ºî¤Î¾×·âÅªÂÎ¸³¤ò±Ç²è´Û¤Ç¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¥³¥á¥ó¥È¡Û¡üÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê¼ç±é¡ËÇØ¶Ú¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤òÇÒÆÉ¤·¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤¬Êú¤¯¥Û¥éー¾®Àâ¤Î³µÇ°¤¬Ê¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ´¤¯¿·¤·¤¤ÆÉ½ñÂÎ¸³¤ò±ÇÁü²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ä©Àï¤Ë¡¢¼«¤é¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Ë¶²ÉÝ¤ÎÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¤¿À¶¿å´ÆÆÄ»Ø´ø¤Î¤â¤È¡¢Â¼°ææÆÂÀ¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤¿»þ´Ö¤Ï¶ì¤·¤¯¤âµ®½Å¤Ç¡¢³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬¸¶ºî¤«¤é´¶¤¸¤¿¡¢¤¢¤Î¾×·âÅª¤Ê´¶³Ð¤ò±Ç²è¤ò´Ñ¤¿Êý¡¹¤Ë¤âÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤â¤È¤Ë±Ç²è¤À¤«¤é¤³¤½¤ÎÂÎ¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ù¤¯¡¢´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÁ´°÷¤ÇÁÏ¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Âç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë¾Ú¸À¤Ï²¿¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤Î¤«¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤Ê"ºÒ¤¤"¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤Ê¤¿¼«¿È¤Ç¡¢¤ª³Î¤«¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤ÈÃ¯¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡üÇØ¶Ú¡Ê¸¶ºî¡ËÀ¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Û¥éー¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤Ë¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡Ø¼ö±å¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¢þ¢þÂ¼¡Ù¥·¥êー¥º¡¢¡Ø¥ß¥ó¥Ê¤Î¥¦¥¿¡Ù¡¢¡Ø¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡Ù¡Ä¡Ä¡£À¤Âå¤äÓÏ¹¥À¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¶¿åºîÉÊ¤Î°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Î¢¤òÊÖ¤»¤Ð¤½¤ì¤Ï¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥Û¥éー¤È¤¤¤¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Î¾Úº¸¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¡£º¬Äì¤ËÎ®¤ì¤ëÅ¯³Ø¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿§¡¹¤ÊÉÁ¤Êý¤Ç¶²ÉÝ¤òÉ½¸½¤¹¤ë´ÆÆÄ¡£¤½¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ø¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ù¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸¶ºî¼Ô¤È¤·¤ÆÁÛÁü¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ì¤¬ÌµÂÌ¤Ê¤³¤È¤À¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤Ã¤È»ä¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¿·¤·¤¯¤ÆÉÝ¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤±Ç²è¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬À¤¤Î¥Û¥éー¹¥¤¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡¢¤½¤·¤Æ»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¡ÖÀ¶¿å¿ò´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¥Û¥éー¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÀ¶¿å¿ò¡Ê´ÆÆÄ¡Ë±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÀ¶¿å¿ò¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ºÇØ¶Ú¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤ò±Ç²è²½¤Ã¤Æ°ÍÍê¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²¿¸Î¡¢ËÍ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÇö¤¤ËÜ¤Ç¡ª¡©¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤Ç¤âÇØ¶Ú¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÈÄ³À¤¯¤ó¤È¤âÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢°ú¤¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡Ä¡Äº£»×¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ì¤¬¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ä¡Ä¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÃ»¤¯¡ÈÆÉ¤ßÊª¤Ç¤³¤½¡ª¡É¤Î¸¶ºî¤ò¡¢Ä¹ÊÔ±Ç²è¤È¤·¤Æ¸«±þ¤¨¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤¯¤Æ¡¢¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤ÀÊý¤Ë¤âÆÉ¤ó¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÍß¤·¤¯¤Æ¡¢µÓËÜ²È¤Î»³±º¤µ¤ó¤ä¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¿Ø¤ÈÂÇ¹ç¤»¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ¶Ú¤µ¤ó¤Ë¤â°Õ¸«¤òÄ°¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¤½¤ì¤Ï¤â¤¥¡Ä³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡Ä»£±Æ¤Ï¡¢»×¤¤¤Î¤Û¤«½çÄ´¤Ç¡¢Í°ÕµÁ¤ÊÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡£¡Ä¡Ä¤¢¤Ã¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Á´Éô¤ªÏÃ¤·¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡©¡Ä¡Ä¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Êý¤Î³Ú¤·¤ß¤òÃ¥¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎÊÕ¤Ç¡Ä¡Ä±Ç²è¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¤â¤¥¤¤¤¤Þ¤¹¤Í
¡üÅÄ¸ýÀ¸¸Ê¡Ê´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡Ë¤½¤ÎÆÀÂÎ¤Î¤·¤ì¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤Ï¡¢¸¶ºîËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿»þ¤«¤é¤â¤¦»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¡¢ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤±¤Ç¿È¤ÎÌÓ¤â¤è¤À¤Ä¶²ÉÝ¡¢¤¢¤Ã¤È¸À¤ï¤»¤ëÅ¸³«¡¢¾®Àâ¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÈÇØ¶Ú¤µ¤ó¡É¤È¤¤¤¦¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¤È°ú¤¤º¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡Ö¸ý¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±ー¥È¡×¤ò·à¾ìÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÌÌÇò¤¯ÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢¤½¤Îµ¡²ñ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤Æ¤â¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÓËÜÀ©ºî¤Ï³Ú¤·¤¯¤â¡¢¤È¤Æ¤âº¤Æñ¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÇØ¶Ú¤µ¤ó¤È¤âÂô»³²ñÏÃ¤ò½Å¤Í¡¢¥ïー¥Êー¡¦¥Ö¥é¥¶ー¥¹¤ÎºîÉÊ¤È¤·¤Æ¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤Æ³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ëµÓËÜ¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯ºÙË¦¡×¤È¤¤¤¦±Ç²è¤Ç¤â¤´°ì½ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ë¤â¤¹¤Ã¤ÈÆþ¤ê¹þ¤á¤ë¤½¤ÎÈ´·²¤Î´¶À¤¬Âç¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¸«¤¨¤Ê¤¤¶²ÉÝ¤äÊ£»¨¤Ê¿´¤ÎÍÉ¤é¤®¤òÁ¡ºÙ¤Ë±é¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£³§¤µ¤ó¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë±Ç²è¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢À¶¿å´ÆÆÄ¤È¶¦¤ËÀ©ºî¤ËÎå¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¤³¤Î±Ç²è¤Î·ëËö¤òÏÃ¤¹¤Ù¤¤«¤Ï¡¢¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ç¤´È½ÃÇ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡£
