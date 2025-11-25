防砂治砂の植林に取り組む住民 中国内モンゴル・赤峰市
【新華社赤峰11月25日】中国内モンゴル自治区赤峰市オンニュド旗では初冬を迎え、科爾沁（ホルチン）砂地の風食を防ぎ砂を固定するため、住民たちが好天を利用し、ヤナギ属の植物、黄柳の植樹に取り組んでいる。
京津冀（北京・天津・河北2市1省）地域の風砂（風と砂ぼこり）発生源の一つで、中国最大の砂地である同砂地の西縁に位置する同旗は、砂漠化面積が667万ムー（約44万4700ヘクタール）で、総面積の37％以上を占めている。
同旗林業・草原局は、同旗ではここ数年、人工造林、草地造営、山地や砂地の利用制限による育林などにより、これまでに合計568万2千ムー（37万8800ヘクタール）の治砂を完了したと明らかにした。現在は、秋の黄柳の挿し木による植林が進められており、地面が凍結する前に植林を完了して来春の活着率を高めるよう、人々が作業に追われている。
同旗林業・草原局は、同旗ではここ数年、人工造林、草地造営、山地や砂地の利用制限による育林などにより、これまでに合計568万2千ムー（37万8800ヘクタール）の治砂を完了したと明らかにした。現在は、秋の黄柳の挿し木による植林が進められており、地面が凍結する前に植林を完了して来春の活着率を高めるよう、人々が作業に追われている。