【ぬーどるストッパーフィギュアーD：キラーワイフー】 2026年5月ごろ 展開予定

フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーD：キラーワイフー」を発表した。2026年5月ごろより全国のアミューズメント施設に展開を予定している。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「D：キラーワイフ」を、同社のプライズシリーズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。

今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、思わず見惚れてしまうポージングとキュートな表情を魅せる「D：キラーワイフ」のフィギュアを、一足先に確認することができる。

(C)SHIFT UP CORP.