「勝利の女神：NIKKE」より「D：キラーワイフ」がプライズ「ぬーどるストッパーフィギュア」に登場決定！2026年5月ごろ展開予定
フリューは、プライズ「ぬーどるストッパーフィギュアーD：キラーワイフー」を発表した。2026年5月ごろより全国のアミューズメント施設に展開を予定している。
本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」に登場する「D：キラーワイフ」を、同社のプライズシリーズ「ぬーどるストッパーフィギュア」で商品化するもの。
今回同社のプライズ情報を扱う「フリュープライズ公式」のXアカウントにて本製品を発表しており、思わず見惚れてしまうポージングとキュートな表情を魅せる「D：キラーワイフ」のフィギュアを、一足先に確認することができる。
＼#フリュープライズ速報／
『勝利の女神：NIKKE』より
思わず見惚れるポージング＆キュートな表情のD：キラーワイフが登場✨
ぬーどるストッパーフィギュアーD：キラーワイフー
26年5月頃より展開予定🖤
(C)SHIFT UP CORP.