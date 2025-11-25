5年前、神奈川県の首都高速・湾岸線で高級外車のポルシェが時速200キロ以上で乗用車に追突し夫婦2人が死亡した事故で、危険運転致死の罪に問われた運転手の男が25日、初公判で起訴内容を否認しました。

この事故は5年前の2020年8月、首都高速・湾岸線の東扇島インターチェンジ付近で、高級外車のポルシェが前を走っていた乗用車に追突し、内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が死亡したものです。

このポルシェを運転していた彦田嘉之被告（55）は、隣から車線変更しようとしたトラックの走行を妨げる目的で時速およそ200キロから268キロで運転して近づき、トラックをかわして自ら車線変更したあとに前の乗用車に追突して、内山さんら2人を死亡させたなどの危険運転致死の罪に問われています。

25日、横浜地裁で行われた初公判で、彦田被告は「大幅な速度超過によって大変な事故をおこしてしまい、被害者、そして被害者の遺族に大変申し訳なく思っています。ただ、制御できず進行したことはないし、妨害目的で運転した事実はありません」などと起訴内容を否認しました。

弁護人も「高速度だったことは事実だが、危険運転致死罪については無罪が成立する」などと述べ、過失運転致死の罪にとどまるとして争う姿勢を示しました。

彦田被告は当初、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕され、事故から2年後の2022年、危険運転致死の罪で起訴されていました。