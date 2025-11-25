藤あや子、「いい夫婦の日」に記念ランチを満喫 “乾杯2ショット”に反響「いい夫婦ですねぇ」「素敵です」「これからも仲良しで」
歌手の藤あや子（64）が23日、自身のブログを更新。“11月22日＝いい夫婦の日”に高級ホテルでランチを満喫したことを明かし、“乾杯2ショット”を公開した。
【写真】「いい夫婦ですねぇ」「素敵です」いい夫婦の日記念ランチでの“乾杯2ショット”披露の藤あや子
“いい夫婦の日”を記念し、昨日はマンダリン オリエンタル 東京へ。「37階にある『センス』で飲茶ランチ」を楽しんだといい、それぞれ烏龍茶とジャスミン茶が入ったグラスで乾杯する様子や目にもおいしい飲茶の数々を写真で紹介した。
この日の藤の装いは、ロングワンピースにレザー風のジャケット、ブーツをあわせた秋らしいコーディネート。見慣れた着物姿とは一変、プライベート感たっぷりのスタイリングを披露している。
コメント欄には「美味しい料理に、高層からの眺め ウーロン茶＆ジャスミン茶で乾杯 素敵です」「良い夫婦の日のランチグラスの背景が素敵です。とても良い時間をすごされましたね」「いい夫婦ですねぇ」「これからも仲良しで」など、さまざまな声が寄せられている。
藤は2017年3月、24歳下の一般男性と再婚。同年4月9日のブログで公表し「30周年の節目の年に大切なご縁に恵まれ歌手として…また女性としてもさらに輝き続けて皆さまに良い歌をお届けできるように一層頑張ってまいります」と決意をつづっていた。なお、藤には娘、17歳の孫娘がいる。
