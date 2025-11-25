高橋英樹、妻が飾った“わが家の小さな”クリスマスグッズを紹介「メルヘン」「奥さま素敵」「クリスマスムード満載」
俳優の高橋英樹（81）が24日、自身のブログを更新。アトリエに飾られた“小さなクリスマス”アイテムを公開した。
【写真】「飾りつけ可愛い」高橋英樹が披露した、洗面所＆リビングのクリスマスグッズ
高橋は「我が家の小さなクリスマス」と題したブログで、洗面所やリビングの棚に並ぶクリスマスグッズを紹介。サンタクロースや、サンタ衣装の子ども、クリスマスツリーなどクリスマス感あふれる置物を披露している。
「奥さんが色々と飾るのです ああ！今年もあっという間にクリスマスだなあ」とつづり、クリスマスムードに心躍らせている様子が伝わってきた。
愛らしいクリスマスグッズの数々に、コメント欄には「小さなクリスマス 可愛いですね」「英樹さんのお宅はもうクリスマスムード満載ですね !」「飾りつけ可愛いです」「メルヘンですね」「奥さま素敵です」などの反響が寄せられている。
