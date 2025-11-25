映画『ラストマイル』（2024年）やドラマシリーズ『アンナチュラル』（TBS系）など、作品ごとに評価を高め、いまや日本の脚本家のなかでも屈指の位置にいる、ヒットメイカー野木亜紀子。そのドラマシリーズ『ちょっとだけエスパー』がテレビ朝日系で放送中だ。

参考：『ちょっとだけエスパー』予想を超えていく“ヒーロー映画”展開 麿赤兒が最強キャラ？

現在5話まで放送、配信されている本シリーズ『ちょっとだけエスパー』の内容について、ここでは今後の展開の予想と、シリーズ全体が果たして何を描こうとしているのかを考えてみたい。

※本記事ではドラマ『ちょっとだけエスパー』の5話までのストーリーを明かしています

本シリーズは、超自然的な能力を微かに持つことになった者たち、すなわち「ちょっとだけエスパー」の活躍を中心に描く。主演の大泉洋が演じるのは、失職中の中年男性・文太だ。彼は就職活動中に「ノナマーレ」の社長・兆（岡田将生）に見込まれ、怪しい薬剤「Eカプセル」を飲まされる。それは、人間の隠れた能力を引き出す効果を持っていて、文太は“相手に触れると心が読める”能力を獲得することになる。

ノナマーレの社員となった文太は、“花咲か系”能力を持った桜介（ディーン・フジオカ）、ものを温める“レンチン系”能力の円寂（高畑淳子）、“アニマルお願い系”能力の半蔵（宇野祥平）という、能力的にはあまり頼れるとは言えないが、近所に住む気のいい同僚たちとともに、チームとして未来の出来事を変える仕事に従事することとなる。

不可解なのは、文太が年下の女性・四季（宮粼あおい）と、夫婦を装って暮らすことを命じられる点だ。見知らぬ女性と暮らすという異様なシチュエーションにドキマギする文太。野木脚本らしい、男女が寝食を共にしながら“何も起こらないパターン”である。これは、そうしたお膳立てがなされたとしても安易に恋愛関係にさせないという、野木亜紀子自身のリアリティに根差した展開だといえる。それよりも気になるのは、どうやら四季は、本当に文太が自分の夫だと思い込んでいるのである。

第3話では、そんな彼女の態度の理由が、悲惨な事故で夫を亡くしたショックにあったことが明らかになる。自傷行為におよぼうとしているところを、円寂が咄嗟の判断で「旦那さん帰ってくるわ。いまは長い出張に出てるの」となだめる。四季は自分の心を守るため、その明白な嘘を信じ込んだのだった。基本的にコメディタッチで進む本シリーズだが、このシーンは宮粼あおいと高畑淳子の熱演によって、シリアスでエモーショナルな場面となっている。

エスパーたちの境遇も、じつは暗いものばかりだ。桜介も半蔵も円寂も、一度社会から排除され世を恨んだ、訳ありの身の上である。主人公の文太もまた、集団での横領事件にかかわり一人だけ責任を取らされた過去を持ち、経歴が汚れ就職に苦労している人物。のほほんとしながらも、自殺をほのめかすシーンもあるほど、精神的に追いつめられていた。

そんな人生に絶望した者たちが、ノナマーレの“人を救う”という理念のために、能力を活かしてミッションをやり遂げるべく奔走するのである。第2話は、そんなミッションの内容をベーシックに見せていく、いわば、“ゆるすぎる『ミッション・インポッシブル』”のようなお楽しみ回だった。

超自然的能力を駆使して人々を救うという意味では、『アベンジャーズ』シリーズのようなヒーロー映画にも接近していく内容は、チームに敵対する市松（北村匠海）、久条（向里祐香）、紫苑（新原泰佑）によって構成される「Young3」の登場により、ヒーロー対ヴィランという構図があらわになっていく。

だが、市松たちは文太たちこそがヴィランであると主張する。この考え方の異なるヒーロー対ヒーローの構図は、まさしく『シビル・ウォー／キャプテン・アメリカ』（2016年）を思い出させる。一般人に毛の生えた程度のこじんまりとしたバトルが展開する『シビル・ウォー』なのが微笑ましいところなのだが。

第5話、そんな「Young3」、そして「Bit5」と名付けられた文太たちチームの混戦時に出現したのが、雪を降らせる能力を持つ、謎の「白い男」（麿赤兒）。麿赤兒といえば、暗黒舞踏集団・大駱駝艦の主宰であり、全身白塗りで踊ることから、謎の「白い男」役には相応しいといえるだろう。というか、麿赤兒のために当て書きした登場人物だと考えられる。

彼の「“ジャンクション”を戻しにきた」というセリフから判断するに、白い男は兆が目論む未来改変を、本来のあるべき流れに立ち帰らせようとしているようである。この点もまた、『アベンジャーズ』シリーズにおける、枝分かれによりカオスに突入するような未来改変を制御する立場を示唆しているのかもしれない。

兆が文太に語った「1万人を救う」という人道的な改変の目的が仮に真実だとして、白い男側の見通す「1000万人の犠牲」もまた真実なのだと仮定すれば、それは改変した未来のために、より大きな被害が出ることを暗示している可能性もある。

もし、今後このような展開が描かれるのであれば、その選択は思考実験の一つ「トロッコ問題」に行き着く可能性もある。より多い人々の命を救うため、目の前の大惨事を放置していいものなのか。必要悪としての大量死を受け入れられるものなのか。こういった葛藤に対峙した場合、文太は、そしてこのドラマを観るわれわれは何を思えばいいのだろうか。

ここまでの厳しい選択が本シリーズで描かれるのかは未知数だが、少なくとも命の問題に踏み込むことになるのは、展開上避けられないものと予想する。そうした場合、人はどのような判断基準を持つべきかという点が重要となる。複数の人々の命にかかわる選択をするであれば、『スパイダーマン』の諸作で語られる、「大いなる力には、大いなる責任が伴う」といったテーマにも触れることになるのではないか。

そこで、劇中で兆が語る理念の一つである、「ノナマーレ（non amare）」、つまり「愛してはならない」という考えが、文太たちの心情に影響を及ぼすことは間違いないだろう。この非人間的な理念は、どこかの時点で反転することになるかもしれない。こういった“戒め”を伏線として置いている以上、誰かを“愛すること”が今後の決断の鍵になることは、脚本上自然な流れだ。

前述したように、この作品は、社会や運命から見捨てられた人々の物語を描いている。エスパーやミッション、未来の枝分かれといった要素は、脚本家・野木亜紀子が、現代社会を描く上で設定したトッピングであり、その実となる部分は、個人個人がこの社会でどう生き、幸せをつかむことができるかという点に収束するのではないかと考えられる。

というのも以前、野木亜紀子氏に直接インタビューをした際に、ドラマシリーズとしては実験的なまでに社会のひだに繊細に触れ、脚本が向田邦子賞を受賞した『獣になれない私たち』（日本テレビ系）が最も好きな作品であることを伝えると、映画畑の人たちにはそのように言ってもらえるが、やはりTVドラマというフィールドでは、あのアプローチは難しかったという反応をもらったことが印象深かったからだ。

そうした葛藤から生まれた試行錯誤は、それ以前に『アンナチュラル』で得ていた手ごたえと、『MIU404』（TBS系）を経て、両作が「シェアード・ユニバース」として繋がった大ヒット映画『ラストマイル』（2024年）で大きく花開いた。映画『ダイハード3』（1995年）のようなゲーム的娯楽性の一方で、描かれるのは現代の日本に横たわる、現実の問題の数々。そこで宇野祥平が演じた「ラストマイル（顧客へ荷物を届ける最後の過程）」を担当する末端のドライバーは、まさにヒーローとして描かれた。

このような作品を通り抜けた経験を考えれば、本シリーズ『ちょっとだけエスパー』が、たとえ厳しい状態にあろうとも日々を生きようとする人々の目線に立ち、大きく社会を動かさない立場、歯車だと見られるような役割にこそ光を当てる作品だという予測ができるのである。

「Bit5」が、“ちょっとだけ”のエスパーであり、“ちょっとだけ”ヒーローであるように、われわれ視聴者もまた、一人ひとりは大それたことはできないかもしれない。しかし、それぞれの立場から“ちょっとだけ”世の中を好転させることはできるのではないか。一人ひとりによるちょっとだけの貢献が、世界を救う力となる。このテーマは、『ラストマイル』から引き継いで社会に投げかけられた、一人の脚本家の“願い”なのだと想像する。

（文＝小野寺系（k.onodera））