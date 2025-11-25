東京都文京区の個室マッサージ店でタイ国籍の当時１２歳の少女（１３）が男性客に性的サービスをさせられていた事件で、警視庁は２５日、同店経営者の男（５１）（調布市飛田給）を風営法違反（禁止地域営業）容疑で再逮捕した。

発表によると、男は４日、風俗店の営業が禁止されている文京区湯島の同店で、同国籍の女性従業員（３３）（入管難民法違反容疑などで逮捕）に客を相手に性的サービスをさせた疑い。調べに「法律に違反するとわかっていた」と容疑を認めている。

同店は２０２３年１０月に営業を始め、今年１１月までの２年間に約１５００万円を売り上げていたという。

男は少女を同店で働かせたとして、今月４日に労働基準法違反（最低年齢）容疑で逮捕された。

同庁幹部によると、少女は６月２７日、１５日間の短期滞在の在留資格で母親（２９）と来日。店に置き去りにされ、客を相手に性的サービスをさせられていた。

台湾の報道などによると、母親は１０月末、売春行為容疑などで台湾警察に拘束された。警視庁は今月、児童福祉法違反（ぐ犯者引き渡し）容疑で母親の逮捕状を取得。タイ警察も２４日、人身取引などの容疑で逮捕状を取ったことを公表し、日本に引き渡す方向で調整していると明らかにした。