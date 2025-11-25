次第に雨の範囲が広がる、夜は広く雨や雷雨に【これからの天気(25日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、県内全域にカミナリ注意報が発表されています。
竜巻などの激しい突風や急な強い雨・落雷に注意してください。
◆25日(火)これからの天気
佐渡は、断続的に雨でカミナリを伴うことがあるでしょう。
次第に上・中・下越にも雨の範囲が広がり、夜には広く雨や雷雨となりそうです。
降水確率は、夜はほとんどのところで50%以上となっています。
◆25日(火)の予想最高気温
最高気温は、13～17℃の予想です。
昨日と同じか3℃ほど高く、この時期としては高くなるでしょう。
