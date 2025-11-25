¥éー¥á¥ó°ìÇÕ¤¤¤¯¤é¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡©¡¡Æó¶Ë²½¡¦»°¶Ë²½¤¹¤ë¥éー¥á¥óÅ¹¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀïÎ¬
¡¡¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÅÝ»º·ï¿ô¤¬¡¢2024Ç¯¤Ë57·ï¡ÊÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥ÁÄ´¤Ù¡Ë¤È²áµîºÇÂ¿¤ò¹¹¿·¡£²Ì¤¿¤·¤Æº£¤Ï¥éー¥á¥óÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅß¤Î»þÂå¤Ê¤Î¤«¡©¡¡10·î22Æü¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ½ñ¡Ø¥éー¥á¥ó°ìÇÕ¤¤¤¯¤é¤¬Àµ²ò¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ê¥Ï¥ä¥«¥ï¿·½ñ¡Ë¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤Ç²Á³ÊÀßÄê¤Ë¶ì¤·¤àÅ¹ÊÞ¤âÂ¿¤¤¥éー¥á¥ó¤Î¹Ô¤¯Ëö¤ò¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢¥éー¥á¥ó¥é¥¤¥¿ー¡¦°æ¼êÂâÄ¹¤¬¸Ä¿Í·Ð±Ä¤ÎÅ¹¤«¤é²È·Ï¡¦ÆóÏº·Ï¡¦¥Á¥§ー¥óÅ¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥«¥Ã¥×ÌÍ¤Ê¤É¤Î»ÔÈÎÉÊ¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤·¤Æ¼èºà¡£Âç½°¿©¤Ç¤¢¤ë¥éー¥á¥ó¤Ë1000±ß°Ê¾å¤Ï½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¡Ö1000±ß¤ÎÊÉ¡×¤¬Êø¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¤Î¡¢¥éー¥á¥ó¶È³¦¤Î¸½¾õ¤ÈÅ¸Ë¾¤ò²òÀâ¤·¤¿°ìºý¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥éー¥á¥ó¤Î²Á³ÊÀïÎ¬¤ÎÆó¶Ë²½
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¼ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤¬ÃÍ¾å¤ê·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÀ§Èó¤ÏµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬Ãø¼Ô¤Ï¥éー¥á¥ó¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬665±ß¡ÊÁíÌ³¾ÊÅý·×¶É¡Ø¾®ÇäÊª²ÁÅý·×Ä´ºº¡Ê2024Ç¯1·î¡Ë¡Ù¤è¤ê¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢Á´ÂÎÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À°Â¤¤¤Î¤À¤È»ØÅ¦¡£º£¤ÏÄã²Á³Ê¤Î¥Á¥§ー¥óÅ¹¤È¹âµéÅ¹¡¢¤½¤ÎÃæ´Ö¤È¤Ê¤ëÄ®¤Î¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÆó¶Ë²½¡¦»°¶Ë²½¤Ø¤Î¥¹¥¿ー¥ÈÃÊ³¬¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤òÆÉ¼Ô¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬³Æ¶ÈÂÖ¤Î²ÁÃÍ¤ä²Á³Ê¤ò·è¤á¤ë¤Î¤«¡©¡¡¥éー¥á¥ó1ÇÕ¤Ë³Ý¤«¤ë¥³¥¹¥È¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌÍ¤Ï¾®Çþ¤ò¹ñ»º¤«³°¹ñ»º¤Ë¤¹¤ë¤«À½ÌÍ½ê¤ÎÊª¤«¼«²ÈÀ½¤Ë¤¹¤ë¤«¤òÁªÂò¤·¡¢¥¹ー¥×¤Ï·Ü¤ä´¥Êª¤Ê¤É¸·ÁªÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¿ô»þ´Ö¤«¤éÄ¹¤±¤ì¤Ð¿ô½½»þ´Ö¤«¤±¤Æ¿æ¤¡¢¶ñºà¤Ï¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¥Á¥ãー¥·¥åー¤äÌ£¶Ì¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½Ð¤¹¤Þ¤Ç¤Î¼ê´Ö¤Ò¤Þ¤ËºÝ¸Â¤Ï¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤ËºàÎÁÈñ¤Ë²Ã¤¨¤Æ²ÈÄÂ¡¦¿åÆ»¸÷Ç®Èñ¡¦¿Í·ïÈñ¤â¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¡¢¤É¤ó¤Ö¤ê´ªÄê¤Ç¤ÏÅöÁ³Î©¤Á¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ»×¤Î¤â¤È¡¢2021Ç¯¤Ë690±ß¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¥éー¥á¥ó¤ò2022Ç¯¤Ë850±ß¡¢2023Ç¯Ëö¤Ë¤Ï1100±ß¤ËÃÍ¾å¤²¤·¤¿¡ÖÇîÂ¿¥éー¥á¥ó ¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¡£µÒÀÊ¤Î²óÅ¾¤ò½Å»ë¤·1Æü200ÇÕ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸¶²ÁÎ¨50¡ó¤È¤¤¤¦²´³Â±ö¥éー¥á¥ó¤ò800±ß¡Ê2024Ç¯11·î»þÅÀ¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÌµ´§ °¤º´¥öÃ«¡×¤Ê¤É¡¢¸Ä¿ÍÅ¹¤Ç¤ÏÅ¹¼ç¤Î¥éー¥á¥ó´Ñ¤â²Á³ÊÀïÎ¬¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¡¢Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¼èºà¤«¤é¸«¤Æ¼è¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¥Á¥§ー¥óÅ¹¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢1ÅÔ6¸©¤Ç455Å¹ÊÞ¡Ê2025Ç¯2·î´ü¡Ë¤ò¹½¤¨¤ë¡ÖÇ®ÎõÃæ²Ú¿©Æ²¡¡Æü¹â²°¡×¤Ç¤Ï¡¢2002Ç¯¤Î¥ªー¥×¥óÅö½é¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÃæ²Ú¤½¤Ð1ÇÕ390±ß¤ò°Ý»ý¡Ê2024Ç¯12·î¤Ë420±ß¤ØÃÍ¾å¤²¡Ë¡£´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤ÇÉáÊ×Åª¤Ê°Â¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢ËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤Ç¿©»öµÒ¤È°û¤ßµÒ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢°ÂÄê¤·¤¿µÒÃ±²Á¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥éー¥á¥ó¶È³¦¤ÎÄ©Àï
¡¡Êª²Á¹â¤ËÊÂ¤Ö¥éー¥á¥ó¶È³¦¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¿Í¼êÉÔÂ¤ä»ö¶È¾µ·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ý¤ÁÊª·ï¤Ç²ÈÂ²·Ð±Ä¤ÎÂ¿¤¤Ä®Ãæ²Ú¤Ç¤Ï¡¢²È¶È¤È¤·¤Æ»Ò¶¡¤Ë·Ñ¤¬¤»¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤ÎÂå¤ÇÅ¹¤òÊÄ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿ÇÑ¤ì¹Ô¤¯²ÄÇ½À¤â¤¢¤ëÄ®Ãæ²Ú¤ÎÊ¸²½¤ò·Ñ¾µ¤·¤è¤¦¤È¡¢¡ÖÂçºå²¦¾¡×¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤ー¥È¥¢¥ó¥É¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò°ìÉÊ¹á¤Ç¤Ï¡¢Ä®Ãæ²Ú¤Î¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ÆÅ¹¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¤½¤ì¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÈ¿¶Á¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Åö½éÍ½Äê¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Â¿Å¹ÊÞÅ¸³«¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ°èÁ´ÂÎ¤Ç¡¢¥éー¥á¥óÊ¸²½¤ò¼¡Âå¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¡£¥éー¥á¥óÅ¹¤ÎÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤¬Â³¤¯Ê¡Åç¸©¤Î´îÂ¿Êý»Ô¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¸þ¤±¤Î¿Ê²½ÈÇ´îÂ¿Êý¥éー¥á¥ó¡ÖSUGOI¡×¤ò³«È¯¡£3000±ß¤È¤¤¤¦ÃÍÃÊ¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²ñÄÅµí¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë»È¤Ã¤¿¤³¤Î¥éー¥á¥ó¤Ï¹ñ»º¡¦ÃÏ¸µ»º¤ÎºàÎÁ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥éー¥á¥óÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÃÏ°è¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ä¤«¤Ä¤Æ¤Î³è¶·¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¼ã¼Ô¤¿¤Á¤È´îÂ¿Êý¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡¢ÃÏ¸µÌ©Ãå·¿¤Î°ìÇÕ¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡¥éー¥á¥ó¤Î¹â²Á³Ê²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÇöÍøÂ¿Çä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤âËÜ½ñ¤ÇÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£½»½êÈó¸ø³«¡¦´°Á´Í½ÌóÀ©¤Ç¡¢¥éー¥á¥ó¤ò¥á¥¤¥ó¤È¤·¤¿7700±ß¤Î¥³ー¥¹ÎÁÍý¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö½ãÇþ¡×¡£¹ÔÎóÂÔ¤Á¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤áÍ½ÌóÀ©¤È¤Ê¤ê¡¢¤Ä¤±¤á¤ó¤Î²Á³Ê¤ò2000±ß¤Ë²þÄê¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ª¿©»öÏÈ¤ò60Ê¬¤Ë¤·¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê¥éー¥á¥ó¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤¿¡ÖÃæ²Ú¶¾Çþ¤È¤ßÅÄ¡×¡£¤¤¤º¤ì¤âÃ±¤Ë¹âµé»Ö¸þ¤ÎÁØ¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤È¡¢ÊÒÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Å¹¤Ç²á¤´¤¹ÂÎ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²ÁÃÍ¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µÒÃ±²Á¤Ç±Ä¶È¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¸«¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡º£¤ä¥éー¥á¥óÅ¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¶È¼ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥«¥Ã¥×ÌÍ¤äÎäÅàÌÍ¤ÏÍÌ¾Å¹´Æ½¤¤Î¤â¤È¤Ç¹â²Á³Ê¤«¤Ä¹â¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¾¦ÉÊ¤¬Áý¤¨¡¢¼«Âð¤Ç¤â¤ªÅ¹¥ì¥Ù¥ë¤Ë¶á¤¤¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½Ãø¼Ô¤Ï¡Ö¤Ç¤Ö¤Á¤ã¤ó¡×¤ÎÅ¹¼ç¤â·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤Î²ÁÃÍ¤¬º£¸å½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤¦µ¤¹¡£¡Ò¥¬¥¹¤ÏÃ¯¤Ç¤â»È¤¨¤Æ¤â¡¢ÆÚ¹ü¤Î¿æ¤Êý¤Ï²æ¡¹ÁÇ¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥éー¥á¥ó¿¦¿Í¤Î¤½¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â¤Ã¤È¸÷¤òÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£Å¹¼ç¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤Çºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë»ê¹â¤Î°ìÇÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤«¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤½¤Î²ÁÃÍ¤òËº¤ì¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ó¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ï¤½¤ó¤Ê¥éー¥á¥ó¿¦¿Í¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤È¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥éー¥á¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¥¬¥¤¥É¤È¤·¤Æ¤âÆÉ¤ß±þ¤¨½½Ê¬¡£Åß¤Î»þÂå¤Ê¤é¤ÌÊÑ³×´ü¤òÂÎ´¶¤·¤è¤¦¤È¡¢¥éー¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë³°¤Ø½Ð¤«¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÊÊ¸=Æ£°æÊÙ¡Ë