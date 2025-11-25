我慢しないで降圧を目指す！ ストレスを吐き出すだけで血圧が下がるワケ【薬なし減塩なし！１日１分で血圧は下がる】

自力で血圧を下げる習慣⑦ ストレス発散で心穏やかに

女性はおしゃべりで共感を得よう

精神的な高血圧には、ストレスを溜めないことが一番です。ストレス発散方法は、男性と女性で異なります。女性の場合、「おしゃべり」が効果的で、人にしゃべって発散するのが向いています。「ちょっと聞いて！」とイライラやモヤモヤを口に出すだけでも心が落ち着くはずです。その際、話し相手は共感上手な女性を選びましょう。

男性だと解決思考型の人が多いため、ただ聞いてくれればいいものを「君も悪い」と正論やアドバイスで返される可能性も。これでは余計にストレスが溜まってしまいますよね。

大声を出して発散しよう

机の脚に足の小指をぶつけて「痛～い」と声を出した経験がありませんか。それは大声を出すことで、痛みというストレスを発散しているため。同様に、カラオケで歌いまくる、スポーツ観戦やゲームに熱中しながら声を出す、河原などの人気がないところで叫んでみるなどもストレス発散に効果的です。

こうした発散方法のバリエーションがたくさんある人ほど、ストレスに強くなれます。いつでも話を聞いてくれる友人を大切にする、ひいきにするスポーツチームを見つけるなど、自分に合った方法を見つけましょう。

女性にオススメ ■ 友達との食事

■ 習い事

■ 友達とのショッピング 男性にオススメ ■ カラオケ

■ スポーツ鑑賞

■ ゲーム

