½÷Í¥¤ÎÈÄÃ«Í³²Æ¡Ê50¡Ë¤¬25Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¡ÖÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡×¡Ê·îÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤Ç±é¤¸¤ëÁíÍýÂç¿ÃÌò¤Ë»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Æ±¥É¥é¥Þ¤ÇÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¡¢¶ÍÃ«°É»ÒÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÈÄÃ«¡£¡Ö¤³¤ÎÌò¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¡×¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿ºÝ¤Î¶Ã¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¹â»Ô¤µ¤ó¤Ç¡×¤È¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÁíÍýÂç¿Ã¤È¤Ê¤ë¤è¤êÀè¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¢¤¿¤·¤Î¤¬Àè¤¸¤ã¤ó¡£¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£¤³¤é¤³¤é¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤¿¡£