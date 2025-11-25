結婚式などのフォーマルな席でドリンクを注いでもらう時、「グラスを持ち上げた方が良い？ それとも置いたまま？」と、正しいマナーがわからなくなった経験はありませんか？長崎県の結婚式場 ホテルフラッグ諫早 公式TikTokアカウント（@flagsisahaya_wedding）は、多くの人が見落としがちな「グラスマナー」について解説しています。



【動画】結婚式のグラスマナー

注がれ方・乾杯・断り方のマナー

▽注がれる時

ドリンクを注いでもらう際、グラスを持ち上げてしまうのはNGだといいます。テーブルに置いたまま静かに注ぎ入れを待ちましょう。



▽乾杯

乾杯は、その場のムードを決定づける始まりの合図。ここにも相手への配慮が欠かせません。実は、乾杯の際にグラス同士を当てて音を出すのはNGなんだそう。乾杯の際には、グラスを軽く持ち上げ、相手と目の高さを合わせる程度で良いとのこと。



▽ドリンクを断る時

アルコールを控えたい、あるいはもう十分という時、露骨に拒否するのは失礼にあたります。これ以上注がなくて大丈夫、という意思表示は、自分のグラスの上に「軽く手をかざす」のがスマートな方法なんだそう。



▽出典：長崎県の結婚式場・ホテルフラッグ諫早 公式TikTok／結婚式のグラスマナー