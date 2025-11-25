みなさんが、1回あたりの外食につかう金額はいくらぐらいですか。リサーチ会社のマイボイスコム株式会社（東京都千代田区）が実施した「外食」に関する調査によると、昼食時は「800〜1000円未満」がボリュームゾーンとなり、2021年調査以降、1000円以上の比率が大きく増加していることがわかりました。



【グラフ】昼食時「1人1回あたりの支出額」を見る

調査は、同社のアンケートモニター1万1436人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



調査の結果、直近1年間において、「昼食時に外食」した人は81.9％、「夕食時に外食」した人は78.1％となり、いずれの割合もコロナ禍後に増加しているものの、依然としてコロナ禍前の2018年（昼食時86.5％、夕食時85.2％）を下回っていることがわかりました。



次に、「外食時の1人1回当たりの支出額」を聞いたところ、昼食時は「800〜1000円未満」（29.5％）、夕食時は「2000〜3000円未満」（16.7％）がボリュームゾーンとなり、特に昼食では「1000円以上」が2021年の28.4％から43.6％と大きく増加していることがわかりました。



ちなみに、「外食時に利用してよかったと感じるお店」を聞いたところ、以下のようなコメントが寄せられました。



▽メニューが豊富で、かつあまり時間がかからず料理が出てくるお店（男性23歳）

▽子供に対して嫌な顔せずに優しく対応してもらえるお店（女性41歳）

▽自宅では作れないようなメニューを堪能できるお店（男性43歳）

▽夏は回転ずしが利用しやすい。おいしいしエアコンが聞いていいて涼める（女性71歳）

▽ゆったり過ごせる、メニュー内容が充実していたり、アレルギー対応が柔軟など（女性23歳）

▽1人で利用する時は手っ取り早く済ませられること、他の人と一緒に利用する時は、同伴者が満足してくれること（男性38歳）

▽夕食時は、お酒に合う料理や旬やおすすめを積極的に紹介してくれるなど、コミュニケーションが楽しいお店が好き（男性37歳）

▽周りの席との距離感がちょうどよく、店内に人が多くても、身内の会話がスムーズにできる。季節の物に関するメニューを出してくれる（男性45歳）



◇ ◇



【出典】

▽マイボイスコム（株）調べ