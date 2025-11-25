「←子どもたちのご飯、ワイのご飯→」



【写真】一方、パパのハロウィンご飯は…？笑笑笑

ハロウィンの日に撮影された、子どもと父それぞれの食事を並べた1枚が大きな話題となりました。どちらもカレーライスがメインですが、盛り付けにははっきりとした違いが。子どもたちのカレーには、おばけ形に盛りつけられた白米に海苔で目と口、そばにはくり抜かれたチーズのトッピング。さらに、チーズと海苔で目をつけ、パスタを巻き付け、赤いトマトソースがかけられたソーセージや、ハロウィン仕様のピックが刺さった唐揚げも添えられています。



一方、父の皿はカレーのみのワンディッシュ。子どもたちの飾りつけに使われたと思われる穴あきのスライスチーズ1枚と、型抜き後の崩れたチーズの切れ端がのせられています。どちらも母が手間暇かけた様子が伝わる一方で、子ども用と父用のギャップに18万件超の“いいね”が集まり、大きな反響を呼びました。投稿主のXユーザー・密かなトイガン生活さん（@HisokanaToyGun）にお話を伺いました。



「差がすごい…！」 食卓に並んだ2つのハロウィンご飯

ーー ハロウィン仕様のご飯になることは知っていましたか。



「知らなかったです。妻のアイディアで、冷蔵庫の中にあるものを使って、何とかこのような飾りにしたようです」



ーー このご飯を目にした感想は？



「この日は残業で帰りが遅くなったため、帰宅したときには妻と子どもは食事を終えていました。妻がカレーを温めてくれたのですが、『そやったそやった』と言いながら、しなしなになったチーズを持ってきたんです。“とにかくカレーにのせといたらええやろ感”があふれていて、『Xでさらしてやろう』と思いました（笑）」



ーー お子さんたちの反応をぜひ教えてください。



「子どもたちは『うーわ！ パパ、チーズいっぱいやん！』などと言っていましたね。デコレーションされたご飯にはすっかり慣れているようで、『ぜいたくな子どもだなぁ』と思いました」



ーー 投稿が大きな反響を呼びましたが、どのように感じましたか？



「バズったのは初めてだったので、どんどん拡散されて恐怖すら感じましたね。食後は、夫婦でハロウィンを思わせる『リトルナイトメア3』というゲームをして過ごしました」



リプライには、思わず微笑んでしまう感想や共感の声が続々と寄せられました。



「ほっこりした」

「めっちゃかわいい〜」

「まさに素敵な大人の鑑」

「これが親の愛ってやつか」

「幸せな家庭の完成形ですね」

「親はゾンビ飯になりがち（笑）」

「残骸を処理するのも親の役目よね」

「子どもへの愛情の裏側ってやつね」

「愛だよ愛。父親とはこうあるべきだよ」

「いい穴が6つほど空いていますねぇ…！！！」

「愛情を感じる素晴らしい理想の家族。お幸せに」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）