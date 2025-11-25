【ノンデリ義母「陣痛見せて！」】出産直後、ボロボロ嫁にかける言葉が苦情？＜第6話＞#4コマ母道場
とくにイジワルをされたわけでもないし、憎まれているわけでもない。でも、なぜか関わると自分の心が傷ついてしまう相手っていますよね。冷静になって思い返すと、「あのときのあの言葉、イヤだったな」と、地味でも確実に積み重なっていく心の傷。もしあなたのお義母さんがそんな人だったら……？
第6話 なんで言ってくれなかったの！？
【編集部コメント】
この状況、まずは母子ともに健康で出産を終えたことを祝い、「頑張ったわね、お疲れ様でした」と優しく声をかけるところですよね……。ですがお義母さんは、孫が生まれた嬉しさよりも、陣痛を見られなかった悔しさのほうが今は勝ってしまっているようです。産後でボロボロのユウカさん相手に、止まらないマシンガントーク。ユウカさんが涙目で話を聞いているというのに、気づく気配すらありません。ちょっと自分のことばかりすぎやしませんか、お義母さん？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第6話 なんで言ってくれなかったの！？
【編集部コメント】
この状況、まずは母子ともに健康で出産を終えたことを祝い、「頑張ったわね、お疲れ様でした」と優しく声をかけるところですよね……。ですがお義母さんは、孫が生まれた嬉しさよりも、陣痛を見られなかった悔しさのほうが今は勝ってしまっているようです。産後でボロボロのユウカさん相手に、止まらないマシンガントーク。ユウカさんが涙目で話を聞いているというのに、気づく気配すらありません。ちょっと自分のことばかりすぎやしませんか、お義母さん？
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび