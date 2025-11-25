ホストプロの石川遼は金子駆大、岩田寛との注目組 “平成の怪物”松坂大輔も参戦
＜カシオワールドオープン 事前情報◇25日◇Kochi黒潮カントリークラブ（高知県）◇7375ヤード・パー72＞国内男子ツアー「カシオワールドオープン」が27日（木）から4日間の日程で開催される。来週の「ゴルフ日本シリーズJTカップ」はランキング上位者など出場枠が限られるため、今大会が多くの選手にとってシーズン最終戦。シード争いも今大会で決着を迎える。
【連続写真】平成の怪物・松坂大輔のドライバースイング
開幕に先立ち、予選ラウンドの組み合わせが発表された。カシオと所属契約を結ぶ石川遼は賞金ランキング1位の金子駆大、昨年覇者・岩田寛との注目組入り。午前9時25分に10番からティオフする。石川遼の弟・航は稲森佑貴、勝亦悠斗と同組。2016年大会覇者の池田勇太は米澤蓮、古川龍之介とラウンドする。元プロ野球選手で“平成の怪物”こと松坂大輔は、推薦でレギュラーツアーに初参戦。その記念すべき予選は宮里優作、岡田晃平とともに回る。今大会の賞金総額は1億8000万円。優勝者には3600万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
