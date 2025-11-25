西洋菓子舗 不二家「2026年新春福袋」発売へ！ ミルキーフラワー柄のペコちゃん人形などセットに
不二家の歴史と伝統を踏襲したブランド「西洋菓子舗 不二家」は、12月1日（月）から、「2026年新春福袋」の予約販売を順次開始する。
【写真】かわいいランチトート付き！ 店舗限定福袋も注目
■「ミルキー」75周年記念デザイン
今回数量限定で登場する「2026年新春福袋」は、ミニサイズのペコちゃん人形や人気商品を詰め合わせた新年ならではの福袋。
オンラインストア限定福袋には、「ミルキー」発売75周年を記念し、オーバーオールと台座にミルキーフラワーをあしらった限定デザインの「ミニレトロペコちゃん人形」をはじめ、「ショートケーキバー（5個入）」や「ミルキー缶（レトロペコポコデザイン）」などを詰め合わせた。
本商品の予約は12月1日（月）10時00分〜12月26日（金）10時00分まで三越伊勢丹オンラインストアで実施され、1人2個まで購入可能。2026年1月16日（金）以降順次発送予定だ。
そのほか、同デザインの「ミニレトロペコちゃん人形」のほか、「プレミアムミルキーバターサンド（5個入）」と「オリジナルランチトート（スマイルマーク）」などをセットにした3850円の福袋が、「西洋菓子舗 不二家」各店舗限定で用意される（いずれも価格は税込）。
