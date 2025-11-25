国際電話を悪用した特殊詐欺による被害が増えています。県警は、ショッピングモールで買い物客らに国際電話の利用休止手続きを呼びかけました。



先週、新潟市のショッピングモールで警察が無料で申し込める『国際電話の利用休止手続き』を支援しました。県内では今年、国際電話を使った特殊詐欺が47件発生していて、被害額は約3億4000万円にのぼります。



ブースでは、怪しい電話を自動でブロックするスマホアプリの利用なども紹介されました。



■県警生活安全企画課 菅野麻由子安全安心推進室長

「固定電話への詐欺電話だけでなく、携帯電話への詐欺電話も多くかかってきているので、幅広い年代の方に国際電話からの詐欺電話を止める対策をしていただきたい。」



国際電話の利用休止手続きは、県内の警察署でもサポートしています。