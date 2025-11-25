2年連続年間女王、ジーノ・ティティクルが「ALLキャロウェイ」でCME連覇【王者のギア】
＜CMEグループ・ツアー選手権 最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞
世界ランキング1位はやっぱり強かった。ジーノ・ティティクル（タイ）が最終戦を“超独走”のトータル26アンダーで連覇達成。これでCMEチャンピオンこと“年間女王”、プレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）、平均ストローク1位のベアトロフィーを戴冠し、タイトル総ナメとなった。 今季平均の「68.681」ストロークは、2002年のアニカ・ソレンスタムの記録「68.697」を下回るツアー最少記録を更新。そして、平均スコアだけでなくストロークゲインド・トータル、バーディ率、1パット率でも圧倒的トップ。その完璧なプレーを支えたのがキャロウェイのフルセットだ。
米国キャロウェイは「今週LPGA使用率No.1に輝いたドライバー『Elyte???』と、トッププレーヤー御用達の『Chrome Tour X』ボールが、2年連続年間女王の武器となった」とし、ティティクルの通算7勝（22年2勝、24年2勝、25年3勝）の全てが「チームキャロウェイに加入してから」だと強調。 「ティティクルは2022年にチームキャロウェイに加入し、ツアーでの勝利はすべてキャロウェイ製品で獲得しています。キャロウェイの選手はLPGAツアーで好調な1年を過ごしており、ミンジー・リーがELYTEドライバーとクロームツアーXボールを使ってKPMG全米女子プロゴルフ選手権で優勝したこともその一例です」（同社広報）
以下が昨季と今季使用ギアで、日本企画のアイアンやフジクラ製シャフトは不変だった。ガッチリとハマったキャロウェイ製クラブとティティクルの組み合わせは、来季も変わらず強さを発揮しそうだ。 【ジーノ・ティティクルの今季使用ギア】※ 全てキャロウェイ1W：ELYTE???（9°Ventus TR Red 5S）3W：ELYTE（15°Ventus TR Blue 6S）3U：APEX UW 2022（19°Diamana GT 60S）4,5I：X FORGED STAR 2024（KBS PGI 90S）6I〜PW：X FORGED 2024（KBS PGI 90S）A,S,LW：Opus Raw（48,52,58°）PT：White Hot Versa 7 DBL BendBALL：Chrome Tour X 【ジーノ・ティティクルの昨季使用ギア】1W：Paradym Ai Smoke???（9@8.1°Ventus TR Red 5S）3HL：Paradym Ai Smoke MAX（16.5@15°Ventus TR Red 6S）3U：APEX UW 2022（19°Diamana GT 60S 40?D1.5）4,5I：X FORGED STAR 2024（KBS TGI 80S）6I〜PW：X FORGED 2024（KBS TGI 80S）A,SW：Jaws Raw（48/10S@46, 52/10S@50 K 3001 S）LW：Opus Raw（58W@57.5 K 3001 S）PT：White Hot Versa 7 DBL BendBALL：Chrome Tour X
