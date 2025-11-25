globe「Love again」がNetflix『ラヴ上等』の主題歌に決定 MEGUMI企画の“ヤンキー男女11人”リアリティショー
Netflixが12月9日より配信を開始する新作恋愛リアリティショー『ラヴ上等』の主題歌に、globeの代表曲「Love again」が決定した。
【画像】ファンは見逃せない…！豪華BOX『Premium Limited 8cm Single BOX』イメージ
同作は、『あいの里』『ボーイフレンド』などを手がけたNetflixによる、社会の“はみ出し者”として生きてきたヤンキー男女11人による恋と喧嘩の真剣勝負を描いた予測不能のリアリティショー。MEGUMIが企画・プロデュースとMCを兼任し、AK-69、永野とともに番組をナビゲートする。
主題歌に抜擢された「Love again」は、1998年にリリースされたglobeの12枚目のシングルで、同名の3rdアルバムのリード曲として発表されたダンスナンバー。バラエティ番組『学校へ行こう』内の人気企画「B-RAP HIGH SCHOOL」で“軟式globe”によるネタ曲として取り上げられるなど、多くのリスナーに親しまれている。
MEGUMIは選曲の理由について、「かつて小室ファミリーが放っていたあの勢いと、この作品の熱量が見事に重なり合う曲。恋を少し遠ざけていた人にも、“もう一度恋をしてみよう”という前向きな気持ちを届けてくれると思います」とコメントしている。
“喧嘩上等。羅武上等。恋も喧嘩も命懸け！”を掲げる『ラヴ上等』は、全10エピソードで構成。12月9日よりエピソード1〜4、16日より5〜7、23日より8〜10が順次配信される。
