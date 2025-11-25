サーティワン×ゴディバ、2年連続コラボ ビターとホワイトのチョコフレーバーにきらめくリボンがとろ〜り
B‐R サーティワン アイスクリームは、28日から12月26日まで、ゴディバ ジャパンとのコラボレーションキャンペーン「Chocolate Xmas - チョコレート クリスマス - 」を開催する。
【写真】約3人分の量の『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ プレパック』
好評だった昨年に続き2回目のコラボレーションとなる今年は、2種類のチョコレートとバニラリボンを合わせたこだわりの新作フレーバーをはじめ、クリスマスシーズンにぴったりの華やかでぜいたくなアイスクリームをラインナップ。
今年は、2種類のチョコレートが楽しめるプレミアムなコラボレーションフレーバー『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ』（シングル・レギュラーサイズ420円）が登場。食感と苦みが特徴のカカオニブが入ったビターなチョコレートアイスクリームに、ベルギー産チョコレートを使用した本格的なホワイトチョコレート風味アイスクリームを合わせ、バニラビーンズが入ったサーティワン初のバニラリボンを加えた。リボンはまるでプレゼントボックスのきらめくリボンのようなエレガントな色合いに。
2種類のチョコレートと芳醇な香りのバニラリボンが三位一体になったおいしさで、見た目もクリスマスにぴったり。ゴディバとサーティワンの自信作となっている。同フレーバー限定コラボロゴ入りスリーブにて提供される。
また、同フレーバーと好きなアイスクリームを楽しめる『ゴディバ ダブル』（スモールサイズ510円／レギュラーサイズ760円）が、高級感溢れるロゴ入りカップで登場。さらに、限定フレーバーを楽しみ尽くせる『- ゴディバ監修 - プレミアムショコラサンデー（ワッフルコーン）』（950円※イートイン限定）と『- ゴディバ監修 - プレミアムショコラサンデー（ダブルカップ）』（980円）も発売される。ワッフルコーンのサンデーは『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ』のレギュラーサイズを1コ、ダブルカップのサンデーはスモールサイズを2コ使用。
さらに、このサンデーのために特別に作ったゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースをはじめ、カカオ分70％のキューブ状のハイカカオチョコレート、サクサク食感のココアパイ、ロゴが入ったチョコレートとホイップクリームをぜいたくに合わせ、仕上げにはココアパウダーもトッピングしたチョコレートを思う存分楽しめる、プレミアム感溢れるゴージャスなサンデーとなっている。
今年は限定フレーバーを使ったプレミアムなシェイク『- ゴディバ監修 - プレミアムショコラシェイク』（800円）が初登場。『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ』と牛乳にゴディバ監修のプレミアムなチョコレートソースをミキシングし、ホイップクリームにカカオの風味豊かなカカオニブ、さらにカカオ分70％の苦みのあるハイカカオチョコレートをのせ、ココアパウダーとゴディバ監修チョコレートソースをかけた。この時期だけの、深く上品なチョコレートの味わいを堪能できる。
『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ』と好きなアイスクリームを華やかな限定ボックスで持ち帰りできるバラエティボックス『ゴディバ×サーティワン バラエティボックス（8コ入）』（スモール2380円／レギュラー2940円）は、ホリデーシーズンの集まりの手土産にもぴったり。
『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ』を家でたっぷり楽しめるプレパック『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ プレパック』（1000円）は、約3人分の量を、高級感溢れるオリジナルデザインプレパックで持ち帰ることができる。ぜいたくに好きなだけひとりじめしたり、みんなで一緒に楽しんだり、いろいろなシーンで楽しめる。
『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ アイスクリームケーキ』（3500円）は、『- ゴディバ監修 - マリアージュ デュ ショコラ』のエレガントなアイスクリームケーキ。アイスクリームをライトブラウンとダークブラウンの2色のチョコレートホイップでデコレーションし、アーモンドやハイカカオチョコレート、チョコレートソースをトッピングし、ロゴ入りチョコレートを飾った。
※価格は全て税込
