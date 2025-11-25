社員をAIに置き換えることで将来的に大きな損失が生まれるという指摘
AmazonのCEOが「AIによる業務効率化によって今後数年で人員削減が進む」と言及していたり、顧客管理ソフトウェア等を販売するSalesforceのマーク・ベニオフCEOが「AIのおかげで4000人の人員削減が可能になった」と発言するなど、AIの導入を理由とした大規模なレイオフが多くの企業で行われています。社員を解雇してAIを導入することで、直近の支出を抑えることはできますが、その代償として将来的に大きな逆効果に見舞われる可能性があると、アメリカのニュース専門放送であるCNBCが伝えています。
CNBCによると、AIを導入して人員削減することで、とりあえず節約することができるかもしれませんが、その代わりに数年後の課題として、社内の本当に重要な中間管理職に就くための人材パイプラインに支障が生まれる可能性があるとのこと。AIは業務を効率化させますが、従来の社員が業務に取り組む中で身に付けてきたスキルや業務を積み重ねることで昇進してきたプロセスが、AIによって損なわれることが考えられます。World Economic Forumが2025年1月に発表した「The Future of Jobs Report 2025」によると、AIとデジタル化により、2030年までに労働者の中核スキルの約40％が破壊されると考えられるそうです。
カリフォルニア大学サンタバーバラ校の准教授であるマット・ビーン氏は、「上級社員を育てる方法は、学校に通って学ぶことではなく、より知識のある人と一緒に仕事をこなし、実戦の中で学ぶことです」と述べています。初心者が専門家と協力することで、壁を乗り越えながら成長していたプロセスが、AIによって時間とコストを節約したことで、初心者と専門家の絆を維持できなくなることになります。
スタンフォード大学の研究チームが2025年8月に発表した論文では、生成AIの普及が労働市場にどのような影響を与えているかについての事実の1つとして、「22歳〜25歳のキャリア初期の労働者の雇用が大幅に減少している」ことが明らかになりました。一方で、同じ職種における経験豊富な労働者は安定しているか成長を続けていることも分かりました。研究チームはキャリア初期の労働者の雇用が変化していることを、「AIによる労働市場の変化の初期兆候」として捉えており、重大かつ不均衡な影響が発生し始めていると警告しました。
そのためビーン氏は、企業がテクノロジーを導入すると同時に、初心者が参加できるようなワークフローを再構築する必要があると述べています。また、アメリカのシンクタンクであるブルッキングス研究所のシニアフェローであるモーリー・キンダー氏は、「企業が短期的なことを最適化するためだけに人員整理をしていないかどうか、何らかの政策ツールや第三者の調査が必要です」と社会的に対策すべきであると指摘しています。
労働者が獲得していくべきスキルとして、ビーン氏は「メタ学習」または「メタスキル」と呼ばれるものを挙げています。労働市場には自動化や効率化を促進するテクノロジーが次々に導入されていくため、現在自動化されていないタスクを求めるだけでは、いつか追いやられてしまう可能性が高まります。そのため将来の労働市場では、AIの出力を管理する方法を学び、人間とAIが協働していくことがより重要になるとビーン氏は述べています。
ビーン氏は「一般的に、中期および長期的に健全な成長をしたいのであれば、できる限り人材を維持し、進むべき方向へ方向転換して進みたいと考えるのが論理的です」と考えを語りました。