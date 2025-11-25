東京・赤坂で女性を殺害しようとした疑いで逮捕された現役の自衛官・大津陽一郎容疑者。「私はやっていない」と容疑を否認していますが、警視庁は大津容疑者が犯行前後に4回着替えるなど計画的に犯行に及んだとみて捜査しています。

自衛官の男 容疑を否認「赤坂に行ってない」

現役の自衛官による計画的な犯行だったのか。



陸上自衛隊 朝霞駐屯地に勤務する大津陽一郎容疑者43歳。





11月16日、東京・赤坂で40代の女性の左脇腹などを刃物で刺し、殺害しようとした疑いが持たれています。しかし、逮捕後の取り調べでは…

大津容疑者

「私はやっていない」

こう供述し、容疑を否認。



逮捕前の任意の調べでは“当日は事件現場に行っていない”と説明していました。

大津容疑者

「当日、仕事は休みだったが、朝から昼ごろまで職場にいて、その後帰宅した。帰宅してからどこにも行っていない。（事件現場の）赤坂にも行っていない」

“犯行前後4回着替え” 計画的犯行か

しかし、警視庁は大津容疑者が勤務地の朝霞駐屯地から赤坂まで往復約40キロもの距離を自転車で移動し、途中で着替えてから犯行に及んだとみています。

防犯カメラに映っていた、事件前（16日午前7時半ごろ）の大津容疑者を見ると、大きなバックが前カゴからはみ出た状態で自転車に乗っています。

捜査関係者によりますと、大津容疑者は犯行前後に4回着替えたということです。



自宅を出た後、

1.職場で青っぽい上着に着替え現場へ移動

2.黒い上着で犯行か

3.青っぽい上着で逃走

4.自宅出発時の服で帰宅

とみられています。

家宅捜査で見つかったのは“誕生日を2人で祝うような写真”

帰宅する際、大津容疑者は黒いバッグを持っていたということです。



大津容疑者の自宅の家宅捜索で見つかったのは、黒いバッグと“ある写真”。バックに衣類などは入っていなかったそうですが、警視庁は犯行時に持っていたものかどうか調べています。



そして写真は、大津容疑者と被害女性が誕生日を2人で祝うようなものだったということです。



女性との関係について、逮捕前の任意の調べに対し大津容疑者は…

大津容疑者

「女性とは9年ほど前にSNSで知り合い、自分に家族がいることを伏せて交際していた。



2025年6月、別れを切り出されたが、円満に別れた。トラブルは一切ない」

容疑者は「大人しく優しい性格」「まじめな人」

被害女性とのトラブルを否定し、現場にも行っていないと主張する大津容疑者。



幼少期を知る同級生は、大人しく優しい性格だったと話します。

幼少期を知る同級生

「人に怒ったり、声を荒げたり、女の子に乱暴するとかってことは全くなかったです」

「むしろ困っている人がいたら“どうした？なんかか手伝う？”って声をかける印象しかないです」

「人の痛みを知っている分、自衛隊の方に進んだっていうような話も聞いてたので」

最近の大津容疑者を知る人は…

最近の大津容疑者を知る人

「趣味は体力づくりのランニングで、2〜3時間で10キロほど走っていた」

「普段は寡黙で、翌日が仕事のときはお酒を控えるなど仕事熱心。まじめな人で事件を起こすような人ではなかった」

捜査関係者によりますと、警視庁は防犯カメラ映像のリレー捜査などで、自転車で逃げる男を追跡。朝霞駐屯地に勤務する大津容疑者と特定し、逮捕したということです。



大津容疑者は容疑を否認していますが、警視庁は計画的な犯行だったとみて捜査しています。