¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦ÅÏî´¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¡¡220Ëü±ß¤ÎÇå½þÌ¿Îá¡¡¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤á¤°¤ëµ»ö
¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤ò¤á¤°¤ëµ»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤¬¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤òÁÊ¤¨¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤Ï220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼Ä¾·â¡×¤ÎÅÏî´¥»¥ó¥¹¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤µ¤ó¤È»²²Ã¤·¤¿°û¤ß²ñ¤ò¤á¤°¤ëµ»ö¤ÇÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢µ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡ÖFRIDAY¡×¤Ê¤É¤òÈ¯¹Ô¤¹¤ë¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤ËÂÐ¤·Â»³²Çå½þ¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìµþÃÏºÛ¤Ï25Æü¤ÎÈ½·è¤Ç¡Öµ»ö¤ÎÉ½¸½¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÈÀ¹Ô°Ù¤ò¤Ç¤¤ëÍ×°÷¤È¤·¤Æ½÷À¤ò¼êÇÛ¤·¡¢½÷À¤ÎÍÆ»Ñ¤ò»öÁ°¤ËÉÊÄê¤á¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¹¤ë¿ÍÊª¤È¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¡¢¸¶¹ð¤Î¼Ò²ñÅªÉ¾²Á¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë¤â¤Î¡×¤À¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö½ÅÍ×ÉôÊ¬¤Ç¿¿¼Â¤À¤ÈÇ§¤á¤ë¤ËÂ¤ê¤ë¾Úµò¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖµÒ´ÑÅª¾Úµò¤¬Â¸ºß¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¼èºàÁê¼ê¤Î¶¡½Ò¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤µ»ö¤ò¼¹É®¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¹ÖÃÌ¼ÒÂ¦¤Ë220Ëü±ß¤ÎÇå½þ¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤ò¼õ¤±¡¢¹ÖÃÌ¼Ò¤ÎFRIDAYÊÔ½¸Éô¤Ï¡ÖËÜ·ïµ»ö¤Ï¡¢¾¾ËÜ¿Í»Ö»á¤Î½ÉÇñÀè¤Ç¡¢¸¶¹ð¤¬Í¶¤Ã¤¿½÷À¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢¼òÀÊ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ºÛÈ½¤Ç¤Ï¡¢¸¶¹ð¤¬½÷À¤òÍ¶¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÀÅªÆ±°ÕÅù¤ò¤á¤°¤ë»öÁ°¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÎÍÌµ¤¬ÁèÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅö¼Ò¤Î¼çÄ¥¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï°ä´¸¤Ç¤¹¡£È½·èÆâÍÆ¤òÀººº¤·¡¢¹µÁÊ¤ò´Þ¤á¤ÆÂÐ±þ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£