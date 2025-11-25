韓国発の人気激辛「ブルダック」がじゃがりこに　1年4か月かけた再現度に注目

カルビーの人気スナック「じゃがりこ」に、激辛インスタント麺「ブルダック炒め麺」の味を再現した新商品が登場します。「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」は、2025年12月1日から全国のコンビニエンスストアで、12月8日からはコンビニ以外の店舗でも数量限定で発売されます。

今回コラボする株式会社三養ジャパンの「ブルダック炒め麺」は、国内外で人気の強烈な辛さと旨味が特徴の韓国発フード。全世界で80億食、日本でも累計1億食以上が販売されています。シリーズで使用されるソースは1年かけて開発されたもので、その研究の過程では2トンものソースと1200羽分の鶏が使われたとされます。辛さの奥に重なる旨味で“辛すぎ！しかし旨すぎ！”と評され、一度食べると忘れられない味として支持を集めています。

「じゃがりこ辛いやつ ブルダック味」は、このブルダック独特の旨辛チキンの風味を再現するため、発売までに1年4か月を要したそうです。炭火の香ばしさと奥行きのある辛さを両立させ、若年層はもちろん、ブルダックファンや韓国グルメ好きにも満足してもらえる仕上がりを目指したとのこと。スティックはブルダックソースを思わせる赤色で、見た目から強烈な辛さを予感させます。

パッケージは「ブルダック炒め麺」と同じ黒を基調とし、シリーズの象徴的キャラクター「ホチ」やロゴを配置。手に取った瞬間にコラボ商品であることが伝わるデザインとなっています。

内容量は38g、価格は税込み164円前後を想定。数量限定のため、売り切れ次第販売終了となります。

