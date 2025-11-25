

煽り運転（妨害運転）には重い罰則が科されます。“あおり”をしない・誤解されないために知っておくべきこととは？（写真：FINEDESIGN_R／PIXTA）

「前の車、遅いなあ……ちょっと急かしてみようかな」──運転中にそんな考えが頭をよぎることがあるかもしれません。露骨な暴行や追い回しは誰が見ても“あおり”ですが、実務で問題になるのは「車間を少し詰めただけ」「クラクションを鳴らしただけ」など、“どこから煽り運転（妨害運転）なのか”が曖昧なケースです。

本稿では、2020年の法改正以降に実際どのような行為が処罰対象になりうるか、判断の着目点、実際の刑事・行政・民事リスク、遭遇時の対応までをわかりやすく解説します。出発前に一読して、グレーを攻めるリスクを避けましょう。

本記事は『交通トラブル六法 「知らなかった」では済まされない道路の新常識』より一部抜粋、再編集してお届けします。

一瞬の「圧」をかける行為が重大犯罪に発展することがある

2020年（令和2年）の道路交通法改正で、いわゆる「あおり運転」は新たに道路交通法に妨害運転として明文化されました。これにより「他車の通行を妨げる目的」で行われる車間詰め、急ブレーキ、執拗な幅寄せ、無理な追い越し妨害、不要なパッシングやクラクションの連打などの類型が列挙され、違反すれば3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路など著しく危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科され得ます。違反点数も高く、即免許取消しに至ることもあります。

妨害運転罪の適用で最も重要なのは行為の“目的“です。法律上は「他の車両等の通行を妨げる目的」があるかが判断基準とされます（目的がなければ単なる混雑や不注意と評価される可能性が高いけど、気をつけましょう！）。たとえば、

●交通量で自然に車間が詰まった → 通常は違反にならない。

●意図的に前車に接近して「追い立てる」行為 → 妨害目的が認められ得る。

実務では「追走の継続時間」「執拗さ」「割り込みや急減速の頻度」「被害者が受けた恐怖の程度」などを総合して目的の有無が判断されています。実際、連続的に追い回したり急ブレーキで恐怖を与えた事件では重い刑が予想されます。

具体的な違法行為として、以下が挙げられています。

・通行区分違反（対向車線へのはみ出し）

・急ブレーキ禁止違反（不必要な急ブレーキ）

・車間距離不保持（極端に車間を詰める）

・進路変更禁止違反（強引な割り込み）

・追越し違反（無理な追い越し・追い越し妨害）

・減光等義務違反（不要なパッシング）

・警音器使用制限違反（執拗なクラクション）

・安全運転義務違反（蛇行運転・幅寄せなど）

・最低速度違反（故意に異常に遅く走る）

・高速自動車国道等駐停車違反（進路を塞ぐための停車）

刑事処分だけでは終わらない行政処分と民事責任

煽り運転（妨害運転）は、逮捕や罰金だけで終わる話ではありません。まず刑事面では、先述した通り、行為の悪質さに応じて3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路などで特に危険な場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。さらに、免許取り消しや停止といった行政処分も伴い、欠格期間は最短でも2年間。生活や仕事への影響は甚大です。

また、相手を負傷させたり精神的苦痛を与えた場合には、民事上の損害賠償責任も発生します。治療費や慰謝料などに加え、PTSDなどの後遺症が認められたケースでは、高額の賠償命令が出ることもあります。

さらに、ドライブレコーダーやスマホ映像が普及した今、証拠は確実に残ります。

映像は警察や裁判で決定的な証拠となり、SNSなどで拡散すれば社会的制裁を受けるリスクも。勤務先への苦情や家族への影響など、刑罰以上の打撃になることも珍しくありません。

ただし、ドラレコ映像は被害者を守る強力な味方でもあります。

煽り運転に遭遇した際は、録画を保存し、警察や保険会社など公的機関に提出することが大切です。むやみにSNSへ投稿すると、プライバシー侵害など別のトラブルを招く恐れもあるため注意しましょう。

――煽り運転は一瞬の感情で行っても、刑事・行政・民事・社会、すべての面で重い代償を伴います。「ちょっとした行為」が人生を左右することを、どうか忘れないでください。

では、具体的にどう運転すれば安全か？

運転で最も大切なのは、自分の感情をコントロールすることです。遅刻やイライラがあると「ちょっと圧をかけてやろう」と思いがちですが、その一瞬の感情が重大な事故や法的トラブルにつながります。出発前に時間的な余裕を作り、気持ちが高ぶったら深呼吸して一拍置く――これだけで不用意な行為を防げます。

車間距離は常に余裕を持ちましょう。目安として「3秒ルール」（前車がある地点を通過してから自分が同じ地点を通過するまで約3秒を空ける）を守ると、急ブレーキや割り込みに対応しやすくなります。追い越しも焦らず、安全確認が取れてから行い、無理な速度や隙間を狙わないことが肝心です。

車線変更や合流の際は、必ずウインカー→ミラー→目視の順で確認し、周囲の車への配慮を忘れないでください。急な進路変更や強引な割り込みは相手に恐怖を与え、煽りと誤解されやすい行為です。クラクションやパッシングは「注意喚起」が目的であって怒りの表現ではありません。短く1回だけ、必要な場面で使い、連打や執拗なフラッシュは避けましょう。

万が一トラブルになったときに備え、ドラレコは常時録画しておくと安心です。極端な接近や危険を感じたら、無理に反撃せず安全な場所へ車を移動して録画を保存し、必要なら通報する準備をしておきましょう。

煽られたらどうするか

相手に応じて応酬するのは最悪の選択です。目線を合わせて挑発したり、ハンドサインで返答したりすると事態がエスカレートします。まずは冷静になり、相手の挑発に乗らないこと。接近された場合は無理にその場で停車せず、速度を落として周囲の流れに合わせつつ、安全に退避できる場所（交差点を避けた広い路肩やパーキングなど）を確保します。





路肩や狭い場所で不用意に停車すると二次被害の危険が高まるため、停止場所の選定は慎重に。可能であれば、人や他車の目がある明るい場所へ移動しましょう。停車後は車のドアを開けて出ていくような対峙は避け、安全確保を最優先に行動してください。

証拠は非常に重要です。ドラレコの映像はすぐに保存し、スマホで相手のナンバープレートや車の特徴を撮影しておくと捜査に有利です。周囲に目撃者がいれば連絡先を聞き、氏名や証言を得ておくと後々の対応で助かります。

危険を感じたら躊躇せず110番通報や近くの交番へ連絡を。通報時には現在地、車両の向き、相手のナンバーや車種、具体的な挙動（幅寄せ、急ブレーキ、追走の継続時間など）をできるだけ正確に伝えましょう。早めの通報と証拠保全が、後日の被害届や民事請求であなたを守る最良の手段になります。

最後に──グレーゾーンを“攻める”より、余裕ある運転を

「ちょっとだけ車間を詰める」「短いクラクションで意思表示」──その判断は“その瞬間”の感情に左右されがちです。しかし、法は感情ではなく行為の継続性・執拗性・妨害目的を総合評価します。あやふやなグレーゾーンを故意に攻めることは、刑事罰・免許処分・賠償など人生を大きく損なうリスクを伴います。怒りを感じたら深呼吸して「その一瞬」を捨て、家族や自分の将来を守る選択をしてください。

（藤吉 修崇 ： 弁護士）