東海地方は、きょうは広く雨が降り、日中も空気がひんやりとするでしょう。

正午前の名古屋市内は、厚い雲に覆われていて、弱い雨が降っています。この時間の気温は10.8℃、湿度は92%で、朝から気温はあまり上がっていません。

きょうの午後は、雨の止む時間はありますが、夜は再び雨雲が広がるでしょう。予想最高気温は名古屋や岐阜で13℃と、日中も肌寒さが続く見込みです。



雨の予想です。午後は一旦雨が止むものの、夜は再び降り出す所があるでしょう。夕方から夜にかけては雷や急な強い雨に注意が必要です。岐阜県飛騨地方ではあすも雨や雪が続くでしょう。

【週間予報】

あす水曜日は、太平洋側を中心に日差しが戻るでしょう。風が強まりやすいものの、日中は暖かくなりそうです。あさって木曜日の夜は、雨の降る所があるでしょう。その後、週末は広く晴れる見込みです。