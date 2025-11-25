小学生球児が熱戦を繰り広げたRKK旗選抜学童軟式野球大会の決勝戦は、去年と同じ対戦カードでした。

前回優勝のIBCレイカーズは今年県内で行われた5つの大会すべてで優勝し、チーム最多記録の公式戦32連勝中。

IBCレイカーズ野粼晴路主将（6年生）「最後の大会で託麻フェニックスも能力を高めてきている。最初から最後まで気合入れてやりたい」

対する託麻フェニックスは去年の決勝戦で逆転サヨナラ負け。今年もIBCレイカーズとの公式戦は5戦全敗と一度も勝てていません。

託麻フェニックス 早川千瑛主将（6年生）「今年は、チーム全員、大会が始まる前から決勝でIBCレイカーズと戦いたいと思って頑張った」

両チームの思いがぶつかる決勝戦。

先制点は託麻フェニックスでした。

2回表、一死3塁1塁で打順7番の渕上がスクイズ！

去年サヨナラ負けの託麻が先制します。

しかし、その裏、IBCレイカーズは打順5番の大塚のタイムリーですぐさま同点に追いつきます。

その後はIBCレイカーズの先発・鈴木が力強い直球で三振をとれば…

託麻フェニックスの先発・早川も緩急を使った投球で抑え

1対1のまま6回を終え、無死1・2塁から始まるタイブレークの延長戦へ

7回表の託麻、一死1・2塁で6番・三木の打球はライト線へ・・・託麻が1点を 勝ち越します。

さらに今大会初出場の代打・橋口もライト線へ運ぶスリーベースヒットで2点を追加します。

7回裏にIBCレイカーズが1点を返しますが、反撃もここまで。

託麻フェニックスが雪辱を果たすとともに、IBCレイカーズの連勝も止め、5年ぶり4回目の優勝です。

＜試合結果＞

5年ぶり4回目の優勝

託麻フェニックス 4-2 IBCレイカーズ