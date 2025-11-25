広島・呉市を楽しみつくそう！新感覚イベント「ワンダーウォークくれ」開催決定
今年3月に広島市で3000人以上を集め話題となった新感覚ウォーキングイベント「ワンダーウォーク」が、呉市で初開催されることが決定した。映画のロケ地や潜水艦、レトロな商店街など、呉ならではの魅力を発見しながら、マルシェやグルメも楽しめる“歩くフェス”だ。
【画像】「ワンダーウォークくれ」で呉市の魅力を再発見しよう
■呉のまちの魅力を再発見！「ワンダーウォークくれ」開催決定
コンセプトは「人と街をつなぎ、自分も地域も元気に」。普段運動をしない人、若者からお年寄り、ベビーカーやペット連れ、車椅子の人、障がいを抱える人まで、誰もが一緒に楽しめるこのイベントについて、主催者に見どころや楽しみ方を聞いた。
■担当者に聞く！「ワンダーウォークくれ」の魅力と楽しみ方
――まずは、イベント開催の意図やコンセプトについて教えてください。
広島市での初開催が大きな反響を呼んだことを受け、次なる舞台として呉市での開催を決定しました。「人と街をつなぎ、自分たちも地域も元気にする」をコンセプトに、参加者一人ひとりが主役になれる“歩くフェス”です。普段あまり運動をしない方から、お子様、ご高齢の方、ベビーカーやペット連れ、車椅子の方や障がいのある方まで、誰もが一緒に参加できるインクルーシブなイベントを目指しています。
――今回、開催地として呉市を選ばれた理由や、呉開催ならではの魅力は何でしょうか？
呉は、港町ならではの美しい風景や、映画のロケ地、潜水艦、レトロな商店街など、どこかノスタルジックな雰囲気を感じられる個性豊かな街です。また、牡蠣や海軍カレー、フライケーキ、呉冷麺といったソウルフードも豊富で、街歩きをしながら多彩な魅力を発見できるのが呉ならではの魅力だと考えています。
――各コースの見どころや、おすすめのスポットがあれば教えてください。
長い距離を歩きたい方向けの30キロ、20キロコースでは、瀬戸内海の多島美や迫力ある造船所など、呉のダイナミックな景色を楽しめるのが見どころです。気軽に楽しみたい方向けの10キロ、5キロコースでは、歴史あるレンガ通りや話題のグルメスポットを巡ります。専用アプリを使えば、スポットに近づくと音や振動で知らせてくれるので、見逃す心配もありません。
――「全員参加型」とのことですが、ウォーキングイベントが初めての人や、家族連れが楽しむためのコツがあれば教えてください。
このイベントはタイムを競うものではないので、ぜひご家族やご友人と観光気分でリラックスして参加してほしいです。地図を見ながら、「このお店、入ってみようか」といった形で普段は通らない道を訪れて、新しい発見を楽しんでみてください。もし疲れたら無理せず、バスや電車を使ってゴールを目指すのもOKです！
――最後に、読者へメッセージをお願いします。
当日はぜひスマートフォンをポケットにしまって、ご自身の五感で街の景色や人との会話を楽しんでみてください。探検するような気持ちで呉の街を歩き、皆さんにとって思い出に残る一日になればうれしいです。記念すべき呉での第一回大会に、ぜひご参加ください！
■ゴール後も盛り上がる！「ワンダーマルシェ」も同時開催
ウォーキングのゴール地点では、「ワンダーマルシェ」を開催。人気のキッチンカーを中心に約10店舗が並び、地元グルメやスイーツが楽しめる。
さらに、DJパフォーマンスや豪華景品が当たる抽選会も予定されており、ゴール後も仲間や家族と一日中楽しめる内容だ。
散策することで見えてくる、街の新たな表情。歴史と文化が息づく呉の街並みを体感し、おいしいグルメや人との出会いを楽しみながら、心に残る思い出を作ってみてはいかが。
【「ワンダーウォークくれ」開催概要】
開催日： 2025年12月21日(日)
会場： 大和波止場(広島県呉市宝町5-20)
コース／参加費：
チャレンジコース(30キロ〜)：一般 5000円／中高生 3500円／小学生 2000円
トリップコース(20キロ〜)：一般 3500円／中高生 2000円／小学生 1500円
フレンドリーコース(10キロ〜)：一般 2000円／中高生 1500円／小学生 1000円
ビギナーコース(5キロ〜)：一般 1500円／中高生 1000円／小学生 500円
※幼児は10キロ、5キロコース無料
エントリー期間： 2025年12月7日(日)まで
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝川田湖雪
【画像】「ワンダーウォークくれ」で呉市の魅力を再発見しよう
■呉のまちの魅力を再発見！「ワンダーウォークくれ」開催決定
■担当者に聞く！「ワンダーウォークくれ」の魅力と楽しみ方
――まずは、イベント開催の意図やコンセプトについて教えてください。
広島市での初開催が大きな反響を呼んだことを受け、次なる舞台として呉市での開催を決定しました。「人と街をつなぎ、自分たちも地域も元気にする」をコンセプトに、参加者一人ひとりが主役になれる“歩くフェス”です。普段あまり運動をしない方から、お子様、ご高齢の方、ベビーカーやペット連れ、車椅子の方や障がいのある方まで、誰もが一緒に参加できるインクルーシブなイベントを目指しています。
――今回、開催地として呉市を選ばれた理由や、呉開催ならではの魅力は何でしょうか？
呉は、港町ならではの美しい風景や、映画のロケ地、潜水艦、レトロな商店街など、どこかノスタルジックな雰囲気を感じられる個性豊かな街です。また、牡蠣や海軍カレー、フライケーキ、呉冷麺といったソウルフードも豊富で、街歩きをしながら多彩な魅力を発見できるのが呉ならではの魅力だと考えています。
――各コースの見どころや、おすすめのスポットがあれば教えてください。
長い距離を歩きたい方向けの30キロ、20キロコースでは、瀬戸内海の多島美や迫力ある造船所など、呉のダイナミックな景色を楽しめるのが見どころです。気軽に楽しみたい方向けの10キロ、5キロコースでは、歴史あるレンガ通りや話題のグルメスポットを巡ります。専用アプリを使えば、スポットに近づくと音や振動で知らせてくれるので、見逃す心配もありません。
――「全員参加型」とのことですが、ウォーキングイベントが初めての人や、家族連れが楽しむためのコツがあれば教えてください。
このイベントはタイムを競うものではないので、ぜひご家族やご友人と観光気分でリラックスして参加してほしいです。地図を見ながら、「このお店、入ってみようか」といった形で普段は通らない道を訪れて、新しい発見を楽しんでみてください。もし疲れたら無理せず、バスや電車を使ってゴールを目指すのもOKです！
――最後に、読者へメッセージをお願いします。
当日はぜひスマートフォンをポケットにしまって、ご自身の五感で街の景色や人との会話を楽しんでみてください。探検するような気持ちで呉の街を歩き、皆さんにとって思い出に残る一日になればうれしいです。記念すべき呉での第一回大会に、ぜひご参加ください！
■ゴール後も盛り上がる！「ワンダーマルシェ」も同時開催
ウォーキングのゴール地点では、「ワンダーマルシェ」を開催。人気のキッチンカーを中心に約10店舗が並び、地元グルメやスイーツが楽しめる。
さらに、DJパフォーマンスや豪華景品が当たる抽選会も予定されており、ゴール後も仲間や家族と一日中楽しめる内容だ。
散策することで見えてくる、街の新たな表情。歴史と文化が息づく呉の街並みを体感し、おいしいグルメや人との出会いを楽しみながら、心に残る思い出を作ってみてはいかが。
【「ワンダーウォークくれ」開催概要】
開催日： 2025年12月21日(日)
会場： 大和波止場(広島県呉市宝町5-20)
コース／参加費：
チャレンジコース(30キロ〜)：一般 5000円／中高生 3500円／小学生 2000円
トリップコース(20キロ〜)：一般 3500円／中高生 2000円／小学生 1500円
フレンドリーコース(10キロ〜)：一般 2000円／中高生 1500円／小学生 1000円
ビギナーコース(5キロ〜)：一般 1500円／中高生 1000円／小学生 500円
※幼児は10キロ、5キロコース無料
エントリー期間： 2025年12月7日(日)まで
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
文＝川田湖雪