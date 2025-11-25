&TEAM『ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。』シーズン2決定 シーズン1では油そば店での収録が話題に
9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のPodcast番組『ごエンがあって、しゃべらせてもらってます。』のシーズン2が制作されることが25日、発表された。
【写真】JOもちっちゃく登場！9人の『紅白』会見当日ショット
同番組は、&TEAMがここまで来られた“縁”に感謝し、リスナーとともに作り上げていくトーク番組。リスナーのお便りに向き合ったり、メンバーの素の姿が明らかになるコーナーを企画している。シーズン2は、来年1月6日から隔週火曜日午前8時に配信され、全12話となる。
&TEAMは「番組を通じてポッドキャストをもっと好きになったので、シーズン2を僕たちも楽しみにしています！（シーズン1で）油そばのお店でも収録できることを知ったので、シーズン2はサウナで収録してみたいです！」とコメント。「見たことのない&TEAMをもっとお見せしたいですし、声で&TEAMの魅力を伝えていきたいと思いますので、楽しみにしていてください」と期待を高めた。
番組では「この3人でこんな話をしてほしい」「こんなコーナーをやってほしい」「シーズン1でやったことをもう一度やってほしい」というリクエストを募集する。
