乃木坂46卒業控える久保史緒里、初エッセイ序文・屋久島の夜のカット解禁【LOST LETTER】
【モデルプレス＝2025/11/25】11月27日に乃木坂46を卒業する久保史緒里が、12月16日に初の書き下ろしエッセイ『LOST LETTER』（幻冬舎）を発売。この度、屋久島への旅行を綴ったエッセイ「屋久島 一歩、二歩、三歩」の序文と、手紙を手放した夜の写真が解禁された。
【写真】乃木坂46久保史緒里、気づかれなかった大胆ヘアカット
久保が乃木坂46の9年間に書き溜めて、渡せなかったという150通の手紙。今回解禁されたのは、夏休みに訪れた屋久島で1通1通確かめながら、愛おしそうに火に焚べる久保の一瞬の表情をとらえた1枚となっている。さらに、「屋久島 一歩、二歩、三歩」序文も公開。メンバーやファンへ卒業を発表する前の赤裸々な思いが綴られている。なお、久保の卒業コンサートが開催される11月26日、27日にも「LOST LETTER」に関する情報が解禁予定。
夏休み明けの仕事始めの日。メンバーに、卒業を告げる。その次の日、ブログで卒業を世間に発表する。
運命的に生まれたこのスケジュール。人生の岐路を前にして、1週間の夏休みという大きな余白を渡された。
「君は、これから先どう生きる？」
試されているようにも感じた。最後の夏休みをどう過ごそうか。
そういえば、いつか行ってみたいと思っていた場所があるな。
私は、9年間の決別と新しい人生へのスタート切るために、
渡せなかった手紙を抱えて、屋久島に行くことにした。
久保の部屋には、トップアイドルとして生きてきた9年間に綴った、けれども渡せなかった約150通の手紙があった。卒業発表直前の短い夏休みに彼女は訪れた屋久島でその手紙たちを燃やすことにした。その旅の道中や縄文杉への登山で去来した思いを綴ったエッセイと、「嫌われたくない人間」であると自覚する久保が読者に宛てて自身の人生経験を凝縮して書き下ろした17通の手紙からなる1冊である。幼い頃から卒業を目前に控えた現在に至るまでを振り返るロングインタビューに加え、手紙を手放した屋久島の夜と手紙を綴ってきた自宅で撮影した貴重な写真も収録されている（撮影：細居幸次郎／田中瞳）。（modelpress編集部）
