令和版「キューティーハニー」変身姿一挙公開 OL・オタク・ホスト…タイトスーツに身包んだ“愛と正義の戦士姿”も
【モデルプレス＝2025/11/25】DMM TVは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス・DMMショートでは、阿部なつきが主演を務めるオリジナルショートドラマ「キューティーハニー BELOVED ENEMY」（全15話）を11月25日より独占配信スタート。配信開始と同時に、阿部演じるキューティーハニーの華麗な変身姿が解禁された。
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女、美背中開放
令和の“愛と正義の象徴”ハニーの物語が配信スタート。大企業の社長令嬢として平穏に暮らしていた如月ハニー（阿部）は、ある日突然、借金取りに追われるどん底生活に転落する。しかしその正体は「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイドであり、“愛の戦士・キューティーハニー”として亡き父の遺志を継ぎ悪に立ち向かう。ハニーの武器は状況に応じて自由自在に姿を変える変身能力だ。
今回解禁されたビジュアルでは、会社に潜入する制服姿の【OL】やメカの知識で窮地を乗り切る【オタク】、その魅力で相手を魅了する【カリスマホスト】、怒りのアクション炸裂の【プロレスラー】、そして赤いショートヘアとタイトスーツに身を包んだ“愛と正義の戦士”としての勇姿まで、多彩な顔を次々と披露する。そんなハニーの前に立ちはだかるのは冷酷非情な女社長・黒尾豹子（橋本梨菜）だ。美女同士の宿命の対決、愛と憎しみが交錯するバトルシーンも圧巻である。オリジナルストーリーならではの新展開を通して令和版「キューティーハニー」の魅力が余すところなく描かれる。
「キューティーハニー」は、原作漫画が誕生した年はわからないが、永井豪氏による作品はテレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックスが展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ人気シリーズ。伝説的ヒロインである如月ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場する。ハニーを演じるのは抜群のプロモーションで話題となりバラエティでも活躍、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部。令和の新たな“愛と正義の象徴”として、いまここに“令和のキューティーハニー”が誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】“令和の峰不二子”と話題の美女、美背中開放
◆阿部なつき主演、令和の「キューティーハニー」変身姿のビジュアル解禁
令和の“愛と正義の象徴”ハニーの物語が配信スタート。大企業の社長令嬢として平穏に暮らしていた如月ハニー（阿部）は、ある日突然、借金取りに追われるどん底生活に転落する。しかしその正体は「空中元素固定装置」によって造られたアンドロイドであり、“愛の戦士・キューティーハニー”として亡き父の遺志を継ぎ悪に立ち向かう。ハニーの武器は状況に応じて自由自在に姿を変える変身能力だ。
◆阿部なつき主演「キューティーハニー」
「キューティーハニー」は、原作漫画が誕生した年はわからないが、永井豪氏による作品はテレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックスが展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ人気シリーズ。伝説的ヒロインである如月ハニーが、ついに令和の時代に装いも新たに登場する。ハニーを演じるのは抜群のプロモーションで話題となりバラエティでも活躍、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部。令和の新たな“愛と正義の象徴”として、いまここに“令和のキューティーハニー”が誕生する。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】