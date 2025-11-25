香川照之が主演を務める映画『災 劇場版』の公開日が2026年2月20日に決定。あわせてポスタービジュアルとティザー予告が公開された。

第73回サン・セバスティアン国際映画祭のコンペティション部門に正式招待された本作は、WOWOWで放送された連続ドラマW『災』を劇場用映画としてリビルドしたサイコサスペンス。葛藤を抱えながら現代を生きる罪なき6人の登場人物のもとに“男”が現れ、ある“災い”が無慈悲に降りかかるさまを描く。“男”は何者なのか。“災い”とは何なのか。いつ、誰に“災い”が降りかかるのか……。監督・脚本・編集は、監督集団5月の関友太郎と『8番出口』で共同脚本を務めた平瀬謙太朗がを務め、各話完結する全6話の物語を、時系列や展開を大胆に再構築することで、世界観やテーマ性を引き継ぎながらもまったく新しい新作映画として生まれ変わらせた。

両監督の前作『宮松と山下』でも主演を務めた香川が、災いをもたらす名もなき男を演じ、再タッグを組んだ。さらに男を追う刑事の堂本を演じた中村アンをはじめ、竹原ピストル、宮近海斗、中島セナ、松田龍平、じろう（シソンヌ）、内田慈、藤原季節、坂井真紀、安達祐実、井之脇海らが共演に名を連ねた。

公開されたポスタービジュアルには、香川が演じる“男”が煙草をふかす姿が捉えられており、煙で左半分が消えかかってはっきりと分からない表情と、「誰もが、自分には関係ないと思っていた」というキャッチコピーが全体の不穏さを際立たせている。

映画『災 劇場版』ティザー予告 あわせて、監督自らがディレクションしたティザー予告も公開。「誰もが、自分には関係ないと思っていた」というテキストとともに映し出されるのは、女子高生や運送業者、ショッピングモールの清掃員など、あらゆる場所でささやかな日常を送る人々。一方刑事たちは複雑な表情を浮かべ、堂本（中村アン）は涙を流している。そして、様々な服装、髪型、雰囲気を漂わせた「男」（香川照之）が次々と映し出される。そして、「いつどこで誰が災難に合うかなんて誰も分からないんだよ」「人は理由もなく死なないので」という意味深なセリフ、車の下敷きになった足元や海に浮かぶ髪の毛、若い男の泣き叫ぶ姿など不安を煽るカットが続き、幕をとじる。（文＝リアルサウンド編集部）