日本球界への復帰を表明している前ヤンキース傘下3Aの前田健太（37）に、東北楽天ゴールデンイーグルスがオファーを出していることを、21日にサンケイスポーツなどが報じた。

移籍先は、楽天が最有力候補とされており、オファーされた内容は、出来高払いを含む2年総額4億円以上の好条件だという。「楽天のマエケン」が誕生なるか、前田の決断に注目が集まっている。

一方で、前田の古巣である広島カープからは、正式なオファーがなかったことも判明している。

この報道には、Xユーザーから「楽天ファンとしてはマエケンが入団してくれたらそれは嬉しい」「マエケン、楽天なのか！」「マエケンの東北行きは意外だなぁ」「ここまで来て他の球団だったら笑う」といった驚きのコメントが寄せられた。

また、一部のカープファンからは「大丈夫だ、信じる。 前田健太はカープに帰って来る」「カープはなぜ前田健太取りにいかなかったんだろ」「カープというチームには前田健太が必要だと思うよ」「前田健太をカープがアプローチしてない それは哀しいレベルを超え どうしようもない怒りになってる」といったコメントも寄せられている。