サッカー日本代表の一体感、そして監督と選手たちの絆に感動の多くの反響が寄せられている。

【映像】遠藤の感動スピーチ→森保監督がずぶ濡れ

日本サッカー協会の公式YouTubeチャンネル『JFATV』は11月22日、「Team Cam vol.03｜#鎌田大地 #町野修斗 #中村敬斗 のゴールでボリビア戦勝利 森保一監督100戦目を飾る」と題した最新動画をアップ。11月18日のボリビア戦に向けたチームの舞台裏を公開した。

このボリビア戦は、2018年から長期政権を築く森保一監督の通算指揮100試合目。チームにとっても特別な一戦であり、試合前の円陣ではキャプテンの遠藤航が、「今日は監督が100試合目。これまで選手のワガママを聞きながらも、個人としてもチームとしても日本代表を成長させてくれた監督のために、今日しっかり勝ってお祝いしましょう」と感動のスピーチをした。

また、71分にFW町野修斗が2点目のゴールを決めると、選手たちがベンチ前の森保監督の元へと走り出す。すると、ベンチメンバーたちも集結し、指揮官と一緒に歓喜するレアな光景も広がった。このシーンについて森保監督は試合後のフラッシュインタビューで、「選手が来いって言ってくれたんで。あんまり選手に呼ばれることはないので、嬉しかったです」と笑顔で語っていた。

「この面子をまとめてる森保さんはやっぱすげえよ」の声も

さらに、試合後のピッチ上では、遠藤が改めて「監督、100試合おめでとうございます！」と。選手たちはその声に呼応して、一斉にペットボトルの水を森保監督に浴びせ、スーツ姿ながらずぶ濡れになった指揮官も「もっときて！もっときて！」とテンションが上がっていた。その後に選手たちからは花束とユニホームもプレゼントされた。

この一部始終には、日本のサッカーファンたちも注目。YouTubeのコメント欄には「選手から愛される監督やわー」「森保監督の水掛けの時のもっときてがパリピすぎるw」「この面子をまとめてる森保さんはやっぱすげえよ」「森保さんめっちゃ慕われてるよね。いい監督」「水かけられてもっときてw」「森保監督と遠藤選手の関係性本当に好き」「森保監督って本当に優しい人なんだなと」「森保さんの人間力は世界一」などのコメントが出ている。

なお、日本代表は2025年の活動がこのボリビア戦で終了。2026年は北中米ワールドカップが待っている。森保ジャパンの躍進に期待したい。

（ABEMA／サッカー日本代表）

