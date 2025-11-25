TWICE¥Ê¥è¥ó¡õÊì¤ÎÌ©Ãå2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿Æ»Ò¡×¤ÎÀ¼¡£¥Ä¥¦¥£¤Î¸Î¶¿¡¦ÂæÏÑ¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎNAYEON¡Ê¥Ê¥è¥ó¡Ë¤ÎÊì¿Æ¤¬¡¢¥³¥ó¥µー¥È¸å¤Î¥Ê¥è¥ó¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿Æ»Ò¡×TWICE¥Ê¥è¥ó¤ÈÊì¤ÎÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡õÂæÏÑ¥é¥¤¥Ö¤ÎÍÍ»Ò①②③¡Ú¼Ì¿¿¡ÛTWICE¥Ä¥¦¥£¤¬¸Î¶¿¤Ç¤Î¸ø±é¤Ë´¶¼Õ①②
¢£TWICE¥Ê¥è¥ó¤¬Êì¤ÈÌ©Ãå¡ª¡Ö¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤»¤¿¡×
TWICE¤Ï11·î22Æü¡¦23Æü¤Ë¡¢¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー¡ØTWICE ¡ãTHIS IS FOR¡ä WORLD TOUR¡Ù¤ò¥á¥ó¥Ðー¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤Î¸Î¶¿¤Ç¤¢¤ëÂæÏÑ¤Î¹âÍº¹ñ²ÈÂÎ°é¾ì¤Ç³«ºÅ¡£¥Ê¥è¥ó¤ÎÊì¤Ï¤³¤Î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê¸ø±é¤òË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¥Ê¥è¥ó¤ÎÊì¤Ï¡ÖÄ¹¤¤´ÖÂÔ¤Ã¤¿Ëö¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¹âÍº¤ÎÊý¡¹¤È¹¬¤»¤Ê°ìÆü¤ò²á¤´¤»¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤Çµ¤·¡¢¥Ê¥è¥ó¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤¿Ì©Ãå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Ê¥è¥ó¤Ï¼«¿È¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¥Ê¥Ö¥êー¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò¼ê¤Ë¡¢Êì¤ÈÌ©Ãå¤·¤Æ°Â¿´´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Êì¤¬¥Ê¥è¥ó¤Î¥á¥ó¥Ðー¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥¹¥«¥¤¥Ö¥ëー¤Î¥°¥Ã¥º¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿È¤Ë¤Ä¤±¡¢¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤âÂ¿¿ô¸ø³«¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥Ê¥è¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥Þ¥Þ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ª¡×¡Ö¤Û¤Ã¤Ú¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Þ¥ÞËÜÅö¤ËÈþ¤·¤¤¡ª¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿Æ»Ò¡×¤ÈÈ¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£TWICE¥Ä¥¦¥£¤¬Ç°´ê¤ÎÂæÏÑ¸ø±é¤ò½ª¤¨¤Æ´¶¼Õ
¤Ê¤ªÇ°´ê¤Î¸Î¶¿¤Ç¤Î¸ø±é¤ò½ª¤¨¤¿¥Ä¥¦¥£¤Ï¡¢Instagram¤ËÅöÆü¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£²È¤Ëµ¢¤ì¤ÆËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£