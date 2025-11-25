タレント・司会者の上沼恵美子（70）が、11月24日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。約20年間所有したハワイの豪華別荘を処分した理由を明かした。

【映像】プール付き！白亜の超豪華別荘

番組では、近年上沼が所有していた別荘を処分したことが話題に。かつて所有していたハワイのプール付き超豪華別荘の写真が公開されると、黒柳徹子は開口一番「すごいおうちね」と感嘆。ハワイには、年末や夏休みに夫や友人とゴルフに出かけていたという上沼も「最高の高台にあって良いところでした」と懐かしむ。

しかし処分した理由を聞かれると即答で「もう主人が嫌いになったからですね」とケロリ。黒柳が思わずふき出すと上沼は「もう徹子さんだと（つい正直に）言ってしまうな〜」と言い訳しつつ、「あともう維持費が大変です」と打ち明ける。

「保険は高いし、とにかく維持費は大変でした」とぼやくも、現地の不動産屋には褒められたと話す上沼。「日本の芸能人はちょっと売れたらハワイに別荘を持つけど、2年で売るわね。でもあなた見事に20年近く持ってたから」と称賛されたのだという。

また別荘は上沼が現金で購入したそうで「別荘などというのはローンで買うのはおかしい」と持論を展開。自宅も含めこれまで購入してきた家はすべて「キャッシュ！」と力説し、笑いを誘った。

（『徹子の部屋』より）