5年前、首都高湾岸線を高級車ポルシェで時速268キロで走行し、乗用車に追突して夫婦を死亡させた罪に問われた男の初公判で、男は起訴内容の一部を否認しました。

【写真を見る】首都高湾岸線を時速268キロで走行し夫婦を死亡させ危険運転致死罪に問われた男の初公判

東京・江戸川区の彦田嘉之被告（55）は、2020年8月、川崎市の首都高湾岸線で高級車ポルシェを運転し、時速およそ200キロから268キロの制御困難な速度で走行。

車線変更した際に内山仁さん（当時70）と妻の美由紀さん（当時63）が乗る乗用車に追突し、2人を死亡させた危険運転致死の罪に問われています。

初公判で彦田被告は「制御困難な進行をしたことはありませんし、妨害目的で走行した事実はありません」と、起訴内容を一部否認しました。

検察側は冒頭陳述で「高速度での彦田被告の車両は、存在・走行自体が脅威で、独善的に走行していた」と指摘。

一方、弁護側は「事故当時、安定して走行できていた」として、過失運転致死罪にとどまると主張しました。