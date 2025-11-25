【新興国通貨】ドル人民元は7.09台後半推移＝中国人民元



ドル人民元は今月14日に約1年ぶりのドル安元となる7.0920を付けた後、ドル全般の上昇もあっていったん反発し、先週木曜日20日に7.1182を付けた。その後はドル安元高に転じると、朝からドル安元高の勢いが強まり、7.9054を付けている。

対円ではドル円が157円89銭を付けた20日に22円20銭まで上昇。その後円安の調整も、元自体は対ドルなどで買われておrい、先週末に22円を瞬間割り込むも、週明けは少ししっかりで22円10銭を挟んでの推移。今朝は22円08銭前後。



CNYJPY 22.081 USDCNY 7.0954

